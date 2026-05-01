Інтерфакс-Україна
18:09 01.05.2026

СБС ЗСУ: Уражено 4 літака Су-57 та Су-34 на території Росії

Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження чотирьох військових літаків на аеродромі "Шагол", що знаходиться поблизу м. Челябінськ, РФ, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Птахи 1 оц СБС 25 квітня 2026 року нанесли візит ввічливості на військовий АЕ "Шагол" в Челябінську, РФ. В результаті супутникової дорозвідки Генштабом підтверджено влучання щонайменше трьох засобів глибинного ураження з різними ступенями ушкоджень наступних… літаків: дві од. Су-57 винищувач; один Су-34 винищувач-бомбардувальник та один Су н/в модифікації", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБС.

Командувач зазначив, що ураження багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів п’ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу противника.

"Су-34, як основна ударна платформа, здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об’єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 км. Кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО", – розповів Бровді.

За його словами, Су-57, як найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем протиповітряної оборони.

Орієнтовна ціна одного Су-34 становить $35-50 млн. Вартість Су-57 близько $100-120 млн за одиницю.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 25 квітня декілька винищувачів Су-57 та винищувача-бомбардувальника Су-34, однак не уточнював їх кількість.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 01.05.2026
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 25 квітня літаків Су-57 та винищувача Су-34 в РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 25 квітня літаків Су-57 та винищувача Су-34 в РФ

08:14 30.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

18:10 29.04.2026
СБС ЗСУ: Уражено два гвинтокрила противника у Воронезькій області

СБС ЗСУ: Уражено два гвинтокрила противника у Воронезькій області

12:33 28.04.2026
Українські дрони втретє за місяць завдали удару НПЗ в російському Туапсе – СБС

Українські дрони втретє за місяць завдали удару НПЗ в російському Туапсе – СБС

08:16 28.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

19:50 27.06.2025
СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили

СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили

12:56 13.10.2024
Російський Су-34 міг бути збитий у суботу українським F-16 - ISW

Російський Су-34 міг бути збитий у суботу українським F-16 - ISW

13:13 14.08.2024
Сили оборони України знищили літак Су-34 у Курській області (РФ) - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України знищили літак Су-34 у Курській області (РФ) - Генштаб ЗСУ

18:49 03.05.2024
В акваторії Чорного й Азовського морів нині перебувають 5 багатоцільових російських винищувачів - літаків Су-34 і Су-35

В акваторії Чорного й Азовського морів нині перебувають 5 багатоцільових російських винищувачів - літаків Су-34 і Су-35

ВАЖЛИВЕ

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Асоціація прифронтових міст і громад відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

РФ з початку року втратила $7 млрд від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії – Зеленський

ОСТАННЄ

ВАКС почав розгляд по суті справи про заволодіння 206 млн грн Укргазбанку

РФ з початку 2026р. атакувала об'єкти "Нафтогазу" 96 разів

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Співпраця з британськими викладачами передбачає тривалість залучення фахівців від 5 днів до 4 тижнів – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Зеленський відвідає Єреван 4 травня – ЗМІ

Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранень у Херсонській області через російські обстріли 1 травня

Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

"Auchan Фонтанка" відновив роботу

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

