СБС ЗСУ: Уражено 4 літака Су-57 та Су-34 на території Росії

Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження чотирьох військових літаків на аеродромі "Шагол", що знаходиться поблизу м. Челябінськ, РФ, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Птахи 1 оц СБС 25 квітня 2026 року нанесли візит ввічливості на військовий АЕ "Шагол" в Челябінську, РФ. В результаті супутникової дорозвідки Генштабом підтверджено влучання щонайменше трьох засобів глибинного ураження з різними ступенями ушкоджень наступних… літаків: дві од. Су-57 винищувач; один Су-34 винищувач-бомбардувальник та один Су н/в модифікації", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБС.

Командувач зазначив, що ураження багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів п’ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу противника.

"Су-34, як основна ударна платформа, здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об’єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 км. Кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО", – розповів Бровді.

За його словами, Су-57, як найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем протиповітряної оборони.

Орієнтовна ціна одного Су-34 становить $35-50 млн. Вартість Су-57 близько $100-120 млн за одиницю.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 25 квітня декілька винищувачів Су-57 та винищувача-бомбардувальника Су-34, однак не уточнював їх кількість.