17:16 01.05.2026

СБУ: ще 8 зрадників, які воювали проти оборонців Донеччини, отримали по 15 років тюрми

СБУ: ще 8 зрадників, які воювали проти оборонців Донеччини, отримали по 15 років тюрми

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще восьмеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі у п’ятницю відомство зазначає, що українські захисники взяли зловмисників у полон під час безперервних боїв на Краматорському, Покровському, Сіверському та Лиманському напрямках у 2025 році.

Як з’ясувало розслідування, двоє засуджених – мешканці тимчасово окупованого міста Ровеньки на Луганщині, які на початку повномасштабної війни приєдналися до збройних угруповань Південного військового округу РФ.

"Перебуваючи у лавах 7-ї окремої мотострілецької та 6-ї бригади "народної міліції днр", зрадники спочатку розвантажували боєприпаси та провізію, а також будували укріпрайони рашистів біля Лисичанська, Попасної та Володимирівки", – йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, згодом ці підрозділи направили штурмувати позиції Сил оборони поблизу Верхньокам’янська та Дронівки. Під час контратаки українські воїни взяли обох зловмисників у полон.

"Ще двоє засуджених з тимчасово захопленої частини території Донеччини, які "мобілізувались" до 57-го піхотного полку та 114-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї загальновійськової армії рф", – повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, наприкінці 2025 року зрадників залучили до "м’ясних" штурмів позицій ЗСУ неподалік Русиного Яру, де вони потрапили у полон до українських військ.

"Ще троє окупантів з Криму було затримано на Краматорському напрямку", – уточнюють у відомстві.

У лавах загону "Шторм" 10-го танкового полку, 126-ї бригади берегової охорони та 6-ї мотострілецької бригади армії РФ вони брали участь у боях під Сіверськом, Олександро-Калиновим та Костянтинівкою.

Також, як інформують в СБУ, серед засуджених – мешканець Дніпропетровщини, який, перебуваючи у тюрмі в російському місті Тверь, уклав контракт із загоном "Шторм" 37-го мотострілецького полку країни-агресора.

Встановлено, що зловмисник воював під Кудряшівкою на Луганщині. Згодом він безуспішно штурмував позиції Сил оброни в районі траси під Зарічним на Лиманському напрямку. Під час одного з боїв потрапив у полон.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Комплексні заходи проводили співробітники військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

15:16 01.05.2026
СБУ спільно із Силами оборони вчергове уразила нафтотермінал порту Туапсе

СБУ спільно із Силами оборони вчергове уразила нафтотермінал порту Туапсе

15:02 01.05.2026
Повідомлено про підозру двом тюремникам зі Смоленської області, які катували українських полонених

Повідомлено про підозру двом тюремникам зі Смоленської області, які катували українських полонених

11:44 01.05.2026
Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

14:57 30.04.2026
СБУ: У Дніпрі затримано адміністраторку телеграм-каналу, яка "зливала" позиції Сил оборони

СБУ: У Дніпрі затримано адміністраторку телеграм-каналу, яка "зливала" позиції Сил оборони

13:14 30.04.2026
СБУ повідомила про удари по інфраструктурі НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в російській Пермі

СБУ повідомила про удари по інфраструктурі НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в російській Пермі

12:32 30.04.2026
СБУ заочно повідомила про підозру заступнику голови уряду РФ у пособництві агресивній війні

СБУ заочно повідомила про підозру заступнику голови уряду РФ у пособництві агресивній війні

16:44 27.04.2026
СБУ: Винесено вирок агентці ФСБ, яка розвідувала локації командних пунктів та логістичних складів на Донеччині

СБУ: Винесено вирок агентці ФСБ, яка розвідувала локації командних пунктів та логістичних складів на Донеччині

04:07 25.04.2026
Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

16:32 24.04.2026
Агент ФСБ, який наводив удари по Одесі, отримав 15 років тюрми

Агент ФСБ, який наводив удари по Одесі, отримав 15 років тюрми

16:53 15.04.2026
Екскомандир одного із центрів спецпризначення ЗСУ отримав 15 років тюрми за намір схилити мера Очакова здати місто ворогу

Екскомандир одного із центрів спецпризначення ЗСУ отримав 15 років тюрми за намір схилити мера Очакова здати місто ворогу

