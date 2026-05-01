СБУ: ще 8 зрадників, які воювали проти оборонців Донеччини, отримали по 15 років тюрми

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще восьмеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі у п’ятницю відомство зазначає, що українські захисники взяли зловмисників у полон під час безперервних боїв на Краматорському, Покровському, Сіверському та Лиманському напрямках у 2025 році.

Як з’ясувало розслідування, двоє засуджених – мешканці тимчасово окупованого міста Ровеньки на Луганщині, які на початку повномасштабної війни приєдналися до збройних угруповань Південного військового округу РФ.

"Перебуваючи у лавах 7-ї окремої мотострілецької та 6-ї бригади "народної міліції днр", зрадники спочатку розвантажували боєприпаси та провізію, а також будували укріпрайони рашистів біля Лисичанська, Попасної та Володимирівки", – йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, згодом ці підрозділи направили штурмувати позиції Сил оборони поблизу Верхньокам’янська та Дронівки. Під час контратаки українські воїни взяли обох зловмисників у полон.

"Ще двоє засуджених з тимчасово захопленої частини території Донеччини, які "мобілізувались" до 57-го піхотного полку та 114-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї загальновійськової армії рф", – повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, наприкінці 2025 року зрадників залучили до "м’ясних" штурмів позицій ЗСУ неподалік Русиного Яру, де вони потрапили у полон до українських військ.

"Ще троє окупантів з Криму було затримано на Краматорському напрямку", – уточнюють у відомстві.

У лавах загону "Шторм" 10-го танкового полку, 126-ї бригади берегової охорони та 6-ї мотострілецької бригади армії РФ вони брали участь у боях під Сіверськом, Олександро-Калиновим та Костянтинівкою.

Також, як інформують в СБУ, серед засуджених – мешканець Дніпропетровщини, який, перебуваючи у тюрмі в російському місті Тверь, уклав контракт із загоном "Шторм" 37-го мотострілецького полку країни-агресора.

Встановлено, що зловмисник воював під Кудряшівкою на Луганщині. Згодом він безуспішно штурмував позиції Сил оброни в районі траси під Зарічним на Лиманському напрямку. Під час одного з боїв потрапив у полон.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Комплексні заходи проводили співробітники військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.