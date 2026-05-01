"Auchan Фонтанка" відновив роботу

"Auchan Фонтанка", що розташований у ТРЦ "Рів’єра" в Одесі, відновив роботу, повідомили у пресслужбі ритейлера агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялось, під час повітряної атаки 1 травня було пошкоджено дах ТРЦ, після чого весь ТРЦ і "Auchan Фонтанка" були зачинені.

Це не перше пошкодження цього ТРЦ внаслідок російської агресії, у травні 2022 року одна з ракет поцілила у ТРЦ "Рів’єра", де "Auchan Україна" є найбільшим орендарем із площею гіпермаркету 12,5 тис. кв. м. Від ракетного удару постраждав гіпермаркет, його роботу було відновлено у березні 2023.

ТРЦ "Рів’єра" – один із найбільших ТРЦ на півдні України. Загальна площа ділянки – 21 га, орендна площа – 67 тис. кв.