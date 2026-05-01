Інтерфакс-Україна
18:03 01.05.2026

"Auchan Фонтанка" відновив роботу

"Auchan Фонтанка", що розташований у ТРЦ "Рів’єра" в Одесі, відновив роботу, повідомили у пресслужбі ритейлера агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялось, під час повітряної атаки 1 травня було пошкоджено дах ТРЦ, після чого весь ТРЦ і "Auchan Фонтанка" були зачинені.

Це не перше пошкодження цього ТРЦ внаслідок російської агресії, у травні 2022 року одна з ракет поцілила у ТРЦ "Рів’єра", де "Auchan Україна" є найбільшим орендарем із площею гіпермаркету 12,5 тис. кв. м. Від ракетного удару постраждав гіпермаркет, його роботу було відновлено у березні 2023.

ТРЦ "Рів’єра" – один із найбільших ТРЦ на півдні України. Загальна площа ділянки – 21 га, орендна площа – 67 тис. кв.

14:57 01.05.2026
Пошкоджено ТРЦ "Рів'єра" в Одесі

08:08 01.05.2026
У Одесі затримано чоловіка, який підозрюється в стрілянині в середмісті – поліція

07:39 01.05.2026
Російські дрони атакували Одещину: двоє постраждалих, пошкоджена портова інфраструктура

12:17 30.04.2026
До 20 зросла кількість постраждалих через атаку російських БпЛА на Одесу – МВА

11:51 30.04.2026
УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

08:44 30.04.2026
В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

07:37 30.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

00:58 30.04.2026
В Одесі внаслідок нічної атаки БпЛА постраждали щонайменше четверо людей – ОВА

13:54 27.04.2026
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Одесу

11:42 27.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб – ОВА

