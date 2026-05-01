Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Київ не отримував офіційних пропозицій щодо припинення вогню на 9 травня, а заяви РФ – чергове намагання росіян сподобатися американцям.

Відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" щодо так званого перемир’я на 9 травня, яке начебто пропонує РФ, Сибіга сказав, що "це чергова маніпуляція".

"Це чергове намагання росіян сподобатися американцям. Показати "якийсь елемент конструктивізму". Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала", – зауважив очільник відомства під час спілкування із журналістами у п’ятницю.

Глава МЗС підкреслив, що Україна віддана мирним зусиллям і неодноразово декларувала свою готовність до безумовного перемир’я.

Сибіга наголосив, що саме на цьому треба фокусуватися – як закінчити російську агресивну війну і досягти довготривалого перемир’я.

"А ці всі якісь маніпулятивні перемир’я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, – це спроба грубого дипломатичного маневру. І друге – це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобєсія", – заявив Сибіга.

Відео: Валерія Прощенко