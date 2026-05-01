17:57 01.05.2026

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Київ не отримував офіційних пропозицій щодо припинення вогню на 9 травня, а заяви РФ – чергове намагання росіян сподобатися американцям.

Відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" щодо так званого перемир’я на 9 травня, яке начебто пропонує РФ, Сибіга сказав, що "це чергова маніпуляція".

"Це чергове намагання росіян сподобатися американцям. Показати "якийсь елемент конструктивізму". Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала", – зауважив очільник відомства під час спілкування із журналістами у п’ятницю.

Глава МЗС підкреслив, що Україна віддана мирним зусиллям і неодноразово декларувала свою готовність до безумовного перемир’я.

Сибіга наголосив, що саме на цьому треба фокусуватися – як закінчити російську агресивну війну і досягти довготривалого перемир’я.

"А ці всі якісь маніпулятивні перемир’я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, – це спроба грубого дипломатичного маневру. І друге – це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобєсія", – заявив Сибіга.

Відео: Валерія Прощенко

Теги: #маніпуляція #перемиря #9травня #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 01.05.2026
Сибіга привітав країни Східної Європи, Мальту та Кіпр із 22-ю річницею членства в ЄС

09:58 01.05.2026
Сибіга знову закликав Венеціанську бієнале скасувати рішення щодо участі Росії

10:22 30.04.2026
На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

22:54 29.04.2026
Трамп обговорив з Путіним можливе "невелике перемир'я" в Україні, в Києві планують з'ясувати деталі обговореного

14:10 29.04.2026
Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

16:54 28.04.2026
Чехія стала 23-ю державою, яка приєдналася до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

11:03 26.04.2026
Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

23:21 25.04.2026
Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

20:07 25.04.2026
Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

17:18 25.04.2026
Сибіга обговорив з азербайджанським колегою співпрацю в енергетиці, гумдопомогу, економіку та реабілітацію українських дітей

