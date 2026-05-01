П'ятеро постраждалих на Рівненщині через російську дронову атаку – ОВА

П’ятеро людей постраждали через російську атаку на Рівне у п’ятницю, є руйнування житла та цивільної інфраструктури, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Два житлові будинки постраждали на Рівненщині внаслідок повітряної атаки. Один з них – багатоквартирний у Дубні. Там вибило вікна… Крім того, за попередньою інформацією, постраждало три авто та цивільна інфраструктура. Маємо п’ятеро поранених. Чотири з них у лікарні", – написав він у Телеграмі.