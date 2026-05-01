Інтерфакс-Україна
17:44 01.05.2026

Підрозділи ЗСУ провели у Польщі навчання з психічної стійкості

Фото: © Press and information team of EUMAM Ukraine European External Action Service - EEAS

Підрозділи Збройних сил України пройшли на навчальному об’єкті в Польщі курс "Підготовка з операційної стійкості" (Operational Resilience Training), зосереджений на психічній стійкості, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням у телеграм-каналі відомства, метою навчання було забезпечити учасників конкретними інструментами та знаннями за такими напрямами: психологічна перша допомога – як підтримати побратимів безпосередньо на передовій; управління емоціями – техніки запобігання гострій стресовій реакції у критичних ситуаціях; подолання горя втрати – процеси, необхідні для збереження оперативної боєздатності попри болючі втрати.

Серед учасників навчання, зокрема, були військовослужбовці, відповідальні за підготовку новобранців для Збройних cил України.

Захід став результатом тісної та фахової співпраці зі Збройними Силами Королівства Норвегія, Військово-медичним інститутом Війська Польського (Wojskowy Instytut Medyczny) та Об’єднаним командуванням з бойової підготовки (CAT-C), яке координує навчання українських військовослужбовців у рамках місії Європейського Союзу EUMAM Ukraine.

EUMAM Ukraine – це місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine, EUMAM Ukraine) спрямована на зміцнення спроможностей ЗСУ захищати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також стримувати та відповідати на можливі майбутні військові наступи з боку росії та інших потенційних агресорів.

Раніше повідомлялось, що підрозділи ЗСУ проводять на польських полігонах інтенсивні з навчання з бойових діях у міській забудові, а також з дій у траншейних системах та ходах сполучення.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 30.04.2026
Підрозділи ЗСУ проводять інтенсивні навчання на польських полігонах

Підрозділи ЗСУ проводять інтенсивні навчання на польських полігонах

12:32 29.04.2026
Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

10:50 29.04.2026
ЄБРР підтримає ліквідність Києва в межах програми забезпечення стійкості

ЄБРР підтримає ліквідність Києва в межах програми забезпечення стійкості

17:47 28.04.2026
МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

17:21 28.04.2026
Офіс генпрокурора робитиме все можливе для притягнення археолога Бутягіна до відповідальності – заява

Офіс генпрокурора робитиме все можливе для притягнення археолога Бутягіна до відповідальності – заява

15:57 28.04.2026
МЗС Польщі підтвердив видачу Білорусі російського археолога Бутягіна – ЗМІ

МЗС Польщі підтвердив видачу Білорусі російського археолога Бутягіна – ЗМІ

12:22 28.04.2026
Суд визнав екс заступника міністра фінансів Польщі винним у ксенофобських висловах – ЗМІ

Суд визнав екс заступника міністра фінансів Польщі винним у ксенофобських висловах – ЗМІ

11:34 28.04.2026
У Вроцлаві двоє чоловіків завдали українцю 14 ножових поранень – ЗМІ

У Вроцлаві двоє чоловіків завдали українцю 14 ножових поранень – ЗМІ

14:53 27.04.2026
Свириденко: найближчим часом очікуємо на укладення угоди з Польщею про контроль у спільних пунктах пропуску

Свириденко: найближчим часом очікуємо на укладення угоди з Польщею про контроль у спільних пунктах пропуску

14:15 27.04.2026
Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів – Туск

Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів – Туск

ВАЖЛИВЕ

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Асоціація прифронтових міст і громад відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

РФ з початку року втратила $7 млрд від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії – Зеленський

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

ОСТАННЄ

Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Співпраця з британськими викладачами передбачає тривалість залучення фахівців від 5 днів до 4 тижнів – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Зеленський відвідає Єреван 4 травня – ЗМІ

Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранень у Херсонській області через російські обстріли 1 травня

Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

СБС ЗСУ: Уражено 4 літака Су-57 та Су-34 на території Росії

"Auchan Фонтанка" відновив роботу

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

П'ятеро постраждалих на Рівненщині через російську дронову атаку – ОВА

Ворог атакував Житомирську область БпЛА, обійшлося без жертв – ОВА

