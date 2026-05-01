Підрозділи ЗСУ провели у Польщі навчання з психічної стійкості

Фото: © Press and information team of EUMAM Ukraine European External Action Service - EEAS

Підрозділи Збройних сил України пройшли на навчальному об’єкті в Польщі курс "Підготовка з операційної стійкості" (Operational Resilience Training), зосереджений на психічній стійкості, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням у телеграм-каналі відомства, метою навчання було забезпечити учасників конкретними інструментами та знаннями за такими напрямами: психологічна перша допомога – як підтримати побратимів безпосередньо на передовій; управління емоціями – техніки запобігання гострій стресовій реакції у критичних ситуаціях; подолання горя втрати – процеси, необхідні для збереження оперативної боєздатності попри болючі втрати.

Серед учасників навчання, зокрема, були військовослужбовці, відповідальні за підготовку новобранців для Збройних cил України.

Захід став результатом тісної та фахової співпраці зі Збройними Силами Королівства Норвегія, Військово-медичним інститутом Війська Польського (Wojskowy Instytut Medyczny) та Об’єднаним командуванням з бойової підготовки (CAT-C), яке координує навчання українських військовослужбовців у рамках місії Європейського Союзу EUMAM Ukraine.

EUMAM Ukraine – це місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine, EUMAM Ukraine) спрямована на зміцнення спроможностей ЗСУ захищати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також стримувати та відповідати на можливі майбутні військові наступи з боку росії та інших потенційних агресорів.

Раніше повідомлялось, що підрозділи ЗСУ проводять на польських полігонах інтенсивні з навчання з бойових діях у міській забудові, а також з дій у траншейних системах та ходах сполучення.