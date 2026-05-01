17:16 01.05.2026

Ворог атакував Житомирську область БпЛА, обійшлося без жертв – ОВА

Росіяни масовано атакували безпілотниками населені пункти Житомирської області, є пошкодження нежитлового приміщення, спортивної та освітньої інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні ворог знов атакував Житомирщину. Зокрема, під удар ворожих безпілотників потрапив центр Житомира та інші населені пункти області. Пошкоджено нежитлове приміщення, спортивну та освітню інфраструктуру. На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідовано завдяки професійним діям рятувальників", – написав він у Телеграмі.

Він зазначив, що, за оперативною інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає.

Тривають відновлювальні роботи та відповідні слідчі дії.

Теги: #житомирська_область #бпла_рф

