Інтерфакс-Україна
17:11 01.05.2026

Справа про вбивство Парубія: обвинувачуваний визнав провину у вбивстві та незаконному зберіганні зброї – ЗМІ

Фото: Офіс генпрокурора

Михайло Сцельніков, якого обвинувачують у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія, частково визнав свою вину, в тому числі у вбивстві політика, повідомляє "Суспільне".

"Обвинувачений визнав себе винним лише за частиною інкримінованих йому статей ККУ: у вбивстві Андрія Парубія, публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації та носінні, зберіганні та придбанні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб", – йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Як повідомлялось 11 березня, Служба безпеки України завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт на кілера, який підозрюється у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

За результатами слідчих дій задокументовано нові злочини з боку фігуранта, зокрема його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України. Також під час розслідування знайдено мисливський обріз, який зловмисник заховав у тайнику на Личаківському кладовищі (Львів) для можливого використання у підривній діяльності.

Правоохоронці затримали кілера у вересні 2025 року на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати за кордон.

Раніше повідомлялось, що 30 серпня 2025 року підозрюваний здійснив вісім пострілів в Парубія. Отримані поранення були смертельними – народний депутат загинув на місці події. Після цього нападник сховав вогнепальну зброю, плануючи використати її повторно. У вересні правоохоронці виявили схованку, а результати проведених експертиз підтвердили його причетність до скоєння злочину.

