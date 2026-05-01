Інтерфакс-Україна
16:35 01.05.2026

Сили оборони знешкодили 388 із 409 ворожих безпілотників з 8-ї ранку, є влучання на 6 локаціях – ПС ЗСУ

Сили оборони знешкодили 388 із 409 ворожих безпілотників з 8-ї ранку, є влучання на 6 локаціях – ПС ЗСУ
Сили оборони з 8-ї години ранку до 15:30 п’ятниці, 1 травня, знешкодили 388 із 409 ударних БпЛА типу Shahed, що атакували Україну, є влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"1 травня (з 08:00 по 15:30) противник атакував 409 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі.

Повідомляється, що за попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 388 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – додали у ПС ЗСУ.

17:16 01.05.2026
Ворог атакував Житомирську область БпЛА, обійшлося без жертв – ОВА

14:41 01.05.2026
Четверо працівників харчового підприємства в Богодухові постраждали через атаку БпЛА

08:11 01.05.2026
ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

18:23 30.04.2026
Окупанти атакували АЗС у Краматорську – ДСНС

13:43 30.04.2026
Двоє поранених через ворожі удари по Сумщині – прокуратура

08:49 30.04.2026
ППО ліквідувала 172 зі 206 ворожих дронів, однак є влучання балістичної ракети

17:31 29.04.2026
Понад 2,1 тис. повітряних цілей ворога збито в квітні, СБС знешкоджує понад 50% ворожих дронів – Сирський

08:13 29.04.2026
ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

08:28 28.04.2026
ППО за ніч знешкодила 95 з 123 дронів, є влучання на 16 локаціях

20:57 27.04.2026
Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

