Федоров: До реалізації готуються перші проєкти в межах реформи армії

До реалізації готуються перші проєкти в межах реформи армії, зокрема, справедлива модель грошового забезпечення та нова контрактна система із чіткими термінами служби, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"З першого дня на посаді працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти в межах реформи: справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом та інші", – написав Федоров у телеграм-каналі у п’ятницю.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що деталі та терміни щодо звільнення військових зі служби представлять Міністерство оборони й Генеральний штаб ЗСУ.

"Міністерство оборони та ГШ представлять деталі, загалом задум в тому, щоб завдяки оновленим контрактам забезпечити звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, терміни будуть", – сказав Литвин журналістам.