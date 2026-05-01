16:28 01.05.2026

Федоров: До реалізації готуються перші проєкти в межах реформи армії

Федоров: До реалізації готуються перші проєкти в межах реформи армії
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

До реалізації готуються перші проєкти в межах реформи армії, зокрема, справедлива модель грошового забезпечення та нова контрактна система із чіткими термінами служби, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"З першого дня на посаді працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти в межах реформи: справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом та інші", – написав Федоров у телеграм-каналі у п’ятницю.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що деталі та терміни щодо звільнення військових зі служби представлять Міністерство оборони й Генеральний штаб ЗСУ.

"Міністерство оборони та ГШ представлять деталі, загалом задум в тому, щоб завдяки оновленим контрактам забезпечити звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, терміни будуть", – сказав Литвин журналістам.

Теги: #армія #реформи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:01 01.05.2026
Сповільнення реформ в Україні та наполягання на швидкому членстві в ЄС створюють напругу між Києвом та партнерами – ЗМІ

Сповільнення реформ в Україні та наполягання на швидкому членстві в ЄС створюють напругу між Києвом та партнерами – ЗМІ

15:26 28.04.2026
В Міноборони визнали проблеми з постачанням продуктів до кількох бригад: такі випадки не мають стати системними

В Міноборони визнали проблеми з постачанням продуктів до кількох бригад: такі випадки не мають стати системними

22:35 23.04.2026
Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

17:47 23.04.2026
Мін'юст: До української армії долучились вже більше 12 тис. колишніх ув'язнених

Мін'юст: До української армії долучились вже більше 12 тис. колишніх ув'язнених

18:50 22.04.2026
ФРН має намір збільшити чисельність військ на 40%, взяти на себе більше відповідальності в НАТО – ЗМІ

ФРН має намір збільшити чисельність військ на 40%, взяти на себе більше відповідальності в НАТО – ЗМІ

19:53 17.04.2026
Порошенко передав у підрозділи ЗСУ техніку для шиномонтажу, шини та зарядні станції

Порошенко передав у підрозділи ЗСУ техніку для шиномонтажу, шини та зарядні станції

19:00 17.04.2026
Буданов запросив активних громадян до співпраці з ОП, зокрема в питанні боротьби з корупцією

Буданов запросив активних громадян до співпраці з ОП, зокрема в питанні боротьби з корупцією

20:27 16.04.2026
Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

16:36 16.04.2026
Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

15:59 10.04.2026
Нацгвардійці з бригади "Буревій" отримали 1100 дронів від громади Києва - Кличко

Нацгвардійці з бригади "Буревій" отримали 1100 дронів від громади Києва - Кличко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Асоціація прифронтових міст відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

РФ з початку року втратила $7 млрд від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії – Зеленський

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

ОСТАННЄ

Ворог атакував Житомирську область БпЛА, обійшлося без жертв – ОВА

Справа про вбивство Парубія: обвинувачуваний визнав провину у вбивстві та незаконному зберіганні зброї – ЗМІ

Сили оборони знешкодили 388 із 409 ворожих безпілотників з 8-ї ранку, є влучання на 6 локаціях – ПС ЗСУ

ДЕСС оскаржила рішення апеляційного суду щодо висновку релігієзнавчої експертизи про зв'язок УПЦ та РПЦ

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Ворог атакував Тернопіль понад 50 "шахедами", наразі відомо про 10 постраждалих – мер

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 25 квітня літаків Су-57 та винищувача Су-34 в РФ

Невідомий з автомобіля обстріляв інше авто в Києві, потерпілих немає

Асоціація прифронтових міст відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

Свириденко в Раді щодо Міндіча: Не знайома, не була

