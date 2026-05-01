ДЕСС оскаржила рішення апеляційного суду щодо висновку релігієзнавчої експертизи про зв'язок УПЦ та РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті подала касаційну скаргу до Верховного Суду на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 6 квітня 2026 року про скасування наказу ДЕСС, яким затверджувався Висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ.

В ДЕСС наголосили, що рішення апеляційного суду не скасовує Висновок, яким визнано входження Української Православної Церкви до складу Російської Православної Церкви.

"У цій частині суд не підтримав вимогу Київської Митрополії УПЦ визнати Висновок релігієзнавчої експертизи недійсним. Водночас, судом було скасовано наказ ДЕСС від 27.01.2023 № Н-8/11, яким і було затверджено зазначений Висновок. Таке скасування оголосили через недотримання процедурної дії", – йдеться в повідомленні в Facebook.

Як пояснили в ДЕСС, суть постанови полягає в тому, що суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу Київської Митрополії УПЦ з мотивів процедурного характеру.

Суд дійшов висновку, що ДЕСС мала окремо розглянути заяву представника Київської Митрополії УПЦ від 10.01.2023 № 0029 про відвід членів Експертної групи та прийняти відповідне рішення за результатами такого розгляду.

"Водночас важливо підкреслити, що суд не лише не спростував змістових висновків релігієзнавчої експертизи щодо наявності церковного і канонічного зв’язку Української Православної Церкви з Московським патріархатом, але і відхилив низку ключових доказів позивача", – наголосили в ДЕСС.

Як повідомлялося, в січні 2023 року релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) довела наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою.