Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити контрактну систему в Силах оборони, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, і також доручив військовому командуванню та міністру оборони Михайлу Федорову обговорити реалізацію реформи армії з бойовими командирами.

"Будуть змінені підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом та управління людьми. Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв. Доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з нашими бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.