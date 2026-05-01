15:52 01.05.2026

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити контрактну систему в Силах оборони, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, і також доручив військовому командуванню та міністру оборони Михайлу Федорову обговорити реалізацію реформи армії з бойовими командирами.

"Будуть змінені підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом та управління людьми. Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв. Доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з нашими бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Теги: #контракт #звільнення #мобілізовані

13:31 29.04.2026
Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка по закінченню контракту

Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка по закінченню контракту

18:59 27.04.2026
Профільний комітет не підтримав проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Клименка

Профільний комітет не підтримав проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Клименка

08:48 24.04.2026
Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

11:25 22.04.2026
Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

13:37 15.04.2026
Raytheon підписала контракт на $3,7 млрд на постачання перехоплювачів Patriot GEM-T для України

Raytheon підписала контракт на $3,7 млрд на постачання перехоплювачів Patriot GEM-T для України

13:39 09.04.2026
Бідний про постанову щодо його звільнення: Парламент надасть належну оцінку такій ініціативі

Бідний про постанову щодо його звільнення: Парламент надасть належну оцінку такій ініціативі

10:34 26.03.2026
Кабмін звільнив заступника міністра оборони Мироненка

Кабмін звільнив заступника міністра оборони Мироненка

18:09 24.03.2026
Львів розриває контракт з польською фірмою через невиконання договору з будівництва сміттєпереробного заводу

Львів розриває контракт з польською фірмою через невиконання договору з будівництва сміттєпереробного заводу

20:03 06.03.2026
Сибіга: Вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті

Сибіга: Вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті

20:06 05.03.2026
Київ очікує від Будапешта підтвердження, що звільненим з полону особам буде надано повну свободу вибору місця проживання

Київ очікує від Будапешта підтвердження, що звільненим з полону особам буде надано повну свободу вибору місця проживання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА