Інтерфакс-Україна
Події
15:50 01.05.2026

Ворог атакував Тернопіль понад 50 "шахедами", наразі відомо про 10 постраждалих – мер

Російські окупаційні війська спрямували на Тернопіль понад 50 БпЛА типу "Шахед", близько 20 з них вибухнуло: зафіксовано влучання у промислові та інфраструктурні об’єкти, відомо про 10 постраждалих, повідомив міський голова Сергій Надал.

"Над Тернополем сьогодні було понад 50 "шахедів". Близько 20 з них вибухнуло. Є влучання у промислові та інфраструктурні об’єкти міста. На місцях працюють відповідні служби", – написав він у телеграм у п’ятницю.

За його словами, наразі відомо про 10 поранених. "Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає", – наголосив він.

Частина мікрорайонів міста залишається без електроенергії. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

"У місті можуть бути небезпечні уламки. Не наближайтеся до них і не торкайтеся. Батьки, попередьте дітей: жодних знахідок не брати до рук. Якщо побачили підозрілий предмет – телефонуйте 101. Бережіть себе", – закликав мер.

Теги: #атака_бпла_рф #тернопіль

