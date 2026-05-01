Інтерфакс-Україна
Події
15:45 01.05.2026

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 25 квітня літаків Су-57 та винищувача Су-34 в РФ

1 хв читати

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження 25 квітня декількох винищувачів Су-57 та винищувача-бомбардувальника Су-34 в РФ.

"Підтверджено результати заходів зі зниження можливостей противника завдавати ударів по цивільних об’єктах на території України. Так, 25.04.2026 на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ воїнами Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34", – повідомляє Генштаб у телеграм у п’ятницю.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Цілі перебували на відстані близько 1700 км від держкордону України.

