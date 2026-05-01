Невідомий з автомобіля обстріляв інше авто в Києві, потерпілих немає

У Святошинському районі Києва в п’ятницю невідомий із автомобіля Volkswagen здійснив кілька пострілів в автомобіль, в якому перебувала жінка, і зник, поліція його розшукує, потерпілих немає, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Нацполіції.

"На 102 поступила інформація від жінки, яка повідомила, що невідомий з автомобіля Volkswagen здійснив кілька пострілів по її авто і зник. Інформації про потерпілих внаслідок інциденту немає", – зазначили в поліції.

Наразі поліція розшукує зловмисника.