Асоціація прифронтових міст відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає досягнутою мету створення Асоціації прифронтових міст і громад Україні, і що вона стала дієвим політичним інструментом.

"Я вважаю, що мета досягнута. Адже задум був у тому, щоб створити платформу для обміну досвідом, думками, для спільного захисту інтересів прифронтових регіонів. Це мав бути політичний інструмент. І зараз він вже працює", – сказав Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на даний момент Асоціація вже допомагає прифронтовим регіонам і громадам доносити свою позицію, вести діалог із парламентом і урядом, пропонувати та відстоювати свої підходи до державних проектів і програм. "Асоціація відбулась як інститут колективного впливу, майданчик для формування спільних програм і ініціювання проектів", – наголосив очільник обладміністрації.

Кім зазначив, що найтісніша співпраця в рамках Асоціації ведеться з Харковом, мер якого Ігор Терехов є її очільником, але загалом – з усіма її учасниками. "Ми з усіма постійно спілкуємося, обмінюємось досвідом, збираємо дані з різних регіонів, аналізуємо. Далі виходимо з пропозиціями і ідеями до інших громад, збираємо і опрацьовуємо їх пропозиції. Приймаємо спільні рішення і передаємо їх до парламенту і уряду. Як, наприклад, пропозиції до Стратегії державної політики щодо ВПО, які нещодавно опрацювала та передала уряду Асоціація", – сказав він.

Голова Миколаївської обладміністрації зазначив, що йому надходили з Києва пропозиції обійняти іншу посаду, але він відмовився. "У мене є задача в регіоні, яку я маю виконувати. У мене є проєкти, які потрібно довести до логічно кінця, навіть довоєнні. Я хочу закласти таку систему і таку базу, щоб коли моя робота тут закінчилась, то воно все бігло й працювало без мене. Хочу пишатись тим, що зробив. Бо і я, і моя сім я пов’язуємо своє майбутнє саме з Миколаєвом. Тому не можу собі зараз дозволити, скажімо так, погодитися на привабливі пропозиції", – пояснив Кім.