Свириденко в Раді щодо Міндіча: Не знайома, не була

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що не була знайома з підсанкційним підприємцем Тимуром Міндічем та не бувала в його квартирі, записи розмов із якої фігурують у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо корупції в "Енергоатомі".

Про це вона сказала у Верховній Раді, відповідаючи на запитання нардепа Олексія Гончаренка (фракція "Європейська Солідарність") на "Годині запитань до уряду" у п’ятницю.

"Не знайома. Не була", – сказала вона.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), коментуючи цей факт у фейсбуці цього самого дня, написав: "Я точно не є фанатом Юлії Свириденко. Навіть десь розділяю оцінку фігурантів економічної політики чинного уряду". Однак наголосив, що, "маючи весь масив даних, то точно можу сказати що: фігуранти МіндічГейту очевидно її (Свириденко – ІФ) не любили; очевидно, вона збивала їх кандидатів. І так, жодного разу особисто або в контексті якоїсь поганої взаємодії Міндіч-пацанам вона не фігурує на плівках".

"Тож тут плюсик", – додав він.

Як повідомлялося, "Українська правда" оприлюднила першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас" у квартирі Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, з кількома людьми – експершим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, Наталією, яка, ймовірно, керує будівництвом маєтків у кооперативі "Династія", та нинішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Згодом народні депутати України Ярослав Железняк (фракція "Голос") та Олексій Гончаренко ("фракція "Європейська солідарність") оприлюднили на своїх ютюб-сторінках текстові версії, як вони стверджують, записів розмов бізнесмена Тимура Міндіча.