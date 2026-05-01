Інтерфакс-Україна
Події
15:31 01.05.2026

Свириденко в Раді щодо Міндіча: Не знайома, не була

Свириденко в Раді щодо Міндіча: Не знайома, не була

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що не була знайома з підсанкційним підприємцем Тимуром Міндічем та не бувала в його квартирі, записи розмов із якої фігурують у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо корупції в "Енергоатомі".

Про це вона сказала у Верховній Раді, відповідаючи на запитання нардепа Олексія Гончаренка (фракція "Європейська Солідарність") на "Годині запитань до уряду" у п’ятницю.

"Не знайома. Не була", – сказала вона.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), коментуючи цей факт у фейсбуці цього самого дня, написав: "Я точно не є фанатом Юлії Свириденко. Навіть десь розділяю оцінку фігурантів економічної політики чинного уряду". Однак наголосив, що, "маючи весь масив даних, то точно можу сказати що: фігуранти МіндічГейту очевидно її (Свириденко – ІФ) не любили; очевидно, вона збивала їх кандидатів. І так, жодного разу особисто або в контексті якоїсь поганої взаємодії Міндіч-пацанам вона не фігурує на плівках".

"Тож тут плюсик", – додав він.

Як повідомлялося, "Українська правда" оприлюднила першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас" у квартирі Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, з кількома людьми – експершим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, Наталією, яка, ймовірно, керує будівництвом маєтків у кооперативі "Династія", та нинішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Згодом народні депутати України Ярослав Железняк (фракція "Голос") та Олексій Гончаренко ("фракція "Європейська солідарність") оприлюднили на своїх ютюб-сторінках текстові версії, як вони стверджують, записів розмов бізнесмена Тимура Міндіча.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:51 30.04.2026
Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

17:48 29.04.2026
Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

23:12 28.04.2026
Свириденко: Україна запропонувала конкретні цілі в межах Ініціативи Тримор'я

Свириденко: Україна запропонувала конкретні цілі в межах Ініціативи Тримор'я

15:32 28.04.2026
Свириденко обговорила з міністром енергетики США перебудову енергосистеми та відновлення інфраструктури

Свириденко обговорила з міністром енергетики США перебудову енергосистеми та відновлення інфраструктури

11:59 28.04.2026
Уряд спростив будівництво на приаеродромних територіях – Свириденко

Уряд спростив будівництво на приаеродромних територіях – Свириденко

14:53 27.04.2026
Свириденко: найближчим часом очікуємо на укладення угоди з Польщею про контроль у спільних пунктах пропуску

Свириденко: найближчим часом очікуємо на укладення угоди з Польщею про контроль у спільних пунктах пропуску

16:27 26.04.2026
Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко

Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко

21:21 15.12.2025
Юрчишин оприлюднив список журналістів, за якими стежили фігуранти справи Міндіча

Юрчишин оприлюднив список журналістів, за якими стежили фігуранти справи Міндіча

