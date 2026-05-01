Інтерфакс-Україна
Події
15:25 01.05.2026

Буданов відзначив позитивну оцінку ОЕСР щодо прогресу України на шляху впровадження реформ

1 хв читати

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відзначив позитивну оцінку Організації економічного співробітництва та розвитку щодо прогресу України на шляху впровадження реформ під час зустрічі з представниками ОЕСР.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в зустрічі також взяли участь перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, заступники Ірина Мудра та Ігор Жовква, виконувачка обов’язків міністра юстиції Людмила Сугак, представники Федеральної ради Швейцарії та ОЕСР.

"Дякую ОЕСР та робочій групі з питань хабарництва за рішення запросити Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях. Це рішення є виявом довіри та визнання нашого прогресу на шляху до реформування України", – сказав Буданов.

ОЕСР за сприйння Швецарії започатковує трирічний проєкт на EUR2,5 млн з підтримки наступного етапу антикорупційних реформ в Україні.

"Він сприятиме узгодженню українського законодавства зі стандартами ОЕСР, посиленню системи запобігання корупції в державних інституціях та приватному секторі", – повідомляють в ОП.

17:36 27.04.2026
Керівник Офісу президента та його заступники зустрінуться з членами погоджувальної ради парламенту – нардеп

11:04 24.04.2026
Буданов і Горбулін домовилися поглиблювати співпрацю ОП й інших державних інституцій із НАН України

13:31 23.04.2026
Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

13:26 23.04.2026
Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

13:21 23.04.2026
Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

17:10 26.03.2026
Сибіга заявив про прагнення України вже у 2026р. отримати статус кандидата ОЕСР

10:55 19.03.2026
Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо мобільного роумінгу і протидії незаконній торгівлі пестицидами

13:28 29.01.2026
Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо безпечного управління відходами і дослідження хімічних речовин

10:39 20.01.2026
Качка розраховує на винесення кандидатури України на вступ до ОЕСР на розгляд Ради Організації вже у 2026р.

08:20 18.12.2025
Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо боротьби з корупцією на державних підприємствах

