Буданов відзначив позитивну оцінку ОЕСР щодо прогресу України на шляху впровадження реформ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відзначив позитивну оцінку Організації економічного співробітництва та розвитку щодо прогресу України на шляху впровадження реформ під час зустрічі з представниками ОЕСР.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в зустрічі також взяли участь перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, заступники Ірина Мудра та Ігор Жовква, виконувачка обов’язків міністра юстиції Людмила Сугак, представники Федеральної ради Швейцарії та ОЕСР.

"Дякую ОЕСР та робочій групі з питань хабарництва за рішення запросити Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях. Це рішення є виявом довіри та визнання нашого прогресу на шляху до реформування України", – сказав Буданов.

ОЕСР за сприйння Швецарії започатковує трирічний проєкт на EUR2,5 млн з підтримки наступного етапу антикорупційних реформ в Україні.

"Він сприятиме узгодженню українського законодавства зі стандартами ОЕСР, посиленню системи запобігання корупції в державних інституціях та приватному секторі", – повідомляють в ОП.