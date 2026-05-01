Інтерфакс-Україна
15:16 01.05.2026

СБУ спільно із Силами оборони вчергове уразила нафтотермінал порту Туапсе

СБУ спільно із Силами оборони вчергове уразила нафтотермінал порту Туапсе
Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони (ГУР і СБС) вчергове уразили інфраструктуру морського порту "Туапсе" та Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї РФ, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

В українській спецслужбі зазначають, що морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливими виробничими комплексами і логістичними вузлами, які забезпечує зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти.

В повідомленні наголошується, що Туапсинський НПЗ – єдиний нафтопереробний завод РФ на узбережжі Чорного моря, його потужність – близько 12 млн тонн нафти на рік.

"Внаслідок удару українських безпілотників виникла пожежа нафтомазутної суміші в резервуарах. Над терміналом підіймається стовп чорного диму", – інформують в СБУ.

"Служба безпеки продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах, які забезпечують нафтодоларові надходження до її бюджету. Такі спецоперації знижують здатність рф продовжувати війну проти України. Ця робота триватиме й надалі", – резюмується в повідомленні.

15:02 01.05.2026
Повідомлено про підозру двом тюремникам зі Смоленської області, які катували українських полонених

11:44 01.05.2026
Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

20:11 30.04.2026
Сили оборони уразили НПЗ в Орську та два російських вертольоти – Генштаб ЗСУ

14:57 30.04.2026
СБУ: У Дніпрі затримано адміністраторку телеграм-каналу, яка "зливала" позиції Сил оборони

13:14 30.04.2026
СБУ повідомила про удари по інфраструктурі НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в російській Пермі

12:32 30.04.2026
СБУ заочно повідомила про підозру заступнику голови уряду РФ у пособництві агресивній війні

15:23 29.04.2026
Сили безпілотних систем втретє за місяць уразили Туапсинський НПЗ

11:43 29.04.2026
Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

12:33 28.04.2026
Українські дрони втретє за місяць завдали удару НПЗ в російському Туапсе – СБС

17:20 27.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уточнено результати ударів по НПЗ в Туапсе та Ярославлі

