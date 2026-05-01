СБУ спільно із Силами оборони вчергове уразила нафтотермінал порту Туапсе

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони (ГУР і СБС) вчергове уразили інфраструктуру морського порту "Туапсе" та Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї РФ, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

В українській спецслужбі зазначають, що морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливими виробничими комплексами і логістичними вузлами, які забезпечує зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти.

В повідомленні наголошується, що Туапсинський НПЗ – єдиний нафтопереробний завод РФ на узбережжі Чорного моря, його потужність – близько 12 млн тонн нафти на рік.

"Внаслідок удару українських безпілотників виникла пожежа нафтомазутної суміші в резервуарах. Над терміналом підіймається стовп чорного диму", – інформують в СБУ.

"Служба безпеки продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах, які забезпечують нафтодоларові надходження до її бюджету. Такі спецоперації знижують здатність рф продовжувати війну проти України. Ця робота триватиме й надалі", – резюмується в повідомленні.