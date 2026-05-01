Витрати "Госпітальєрів" у 2025р склали близько 74 млн грн, більше за все коштів витрачено на пальне та обслуговування авто

Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри" прозвітував про витрати у 2025 році майже на 74 млн грн, більш за все, близько 10 млн грн, пішло на пальне та обслуговування автопарку, збір та витрати у 20 млн грн на нову базу батальйону у звіті не вказано.

"Ми представимо фінансовий звіт за 2025 рік, підкріплюючи кожну цифру фактами та реальними результатами нашої діяльності. Для підтвердження відповідності витрачених коштів було прийнято рішення про проведення комплексного аудиту компанією Kreston Ukraine", – зазначила народна депутатка (фракція "Європейська солідарність"), засновниця Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич на брифінгу у п’ятницю.

Зокрема, згідно звіту, у минулому році "Госпітальєри" витратили майже 74 млн грн зібраних коштів, із яких близько 11,2 млн – на пальне, та 8,4 на ремонт, дооснащення і обслуговування автотранспорту. Ще по 8,4 млн грн було витрачено на забезпечення медиків-добровольців та проект "Інформаційно-консультативний центр для медиків-добровольців".

Перевірку перших програм, на які були витрачено кошти, підтвердив партнер та виконавчий директор аудиторської компанії Kreston Ukraine Андрій Попов.

"Ми були залучені до проведення аудиту фінансового обліку витрат практично по всіх програмах, що відбулися за минулий період. І вже закінчили перевірку першої з цих програм – збір на базу", – повідомив він.

Водночас збір та витрати на 20 млн грн на нову базу у звіті за 2025 рік не вказано.

За словами самої Зінкевич, коли росіяни знищили базу батальйону в Павлограді, 25 квітня 2025 року було вона оголосила збір на 20 млн грн на свою волонтерську картку для купівлі нової бази. "До 16 серпня 2025 року вдалося зібрати 15,5 млн грн. А 18 серпня ми перерахували 15,2 млн грн за нову базу, також оплатили 152 тис грн податків і таку ж суму нотаріусу, який задокументував та зареєстрував нову базу в офіційних реєстрах", – зазначила вона.

За її словами, збір вона не зупиняла, і до 7 березня 2026 року було зібрано ще близько 2,3 млн грн, після чого вона припинила збір. З цієї суми була зроблено оплату на 1,4 млн грн за розробку проєкту реконструкції бази, ще 0,9 млн грн – за розробку електротехнічних рішень комунікації.

Таким чином, загальна вартість угоди купівлі нової бази разом із податками, нотаріусом, архітектурним планом та частиною проєктів по комунікаціям становила 17,78 млн грн.

Зараз Зінкевич оголосила ще один збір на 20 млн грн. "Тепер наше завдання – зробити базу повністю автономною та незалежною від зовнішніх обставин. Тому я оголосила новий збір для обладнання свердловини, каналізацію, гаряче та холодне водопостачання, електрику, генератори, сонячні панелі, благоустрій території та інше", – пояснила вона.