Інтерфакс-Україна
Події
15:09 01.05.2026

РФ з початку року втратила $7 млрд від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії – Зеленський

1 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

З початку 2026 року втрати Росії від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії та переробки становили щонайменше $7 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За найбільш скромними оцінками, держава-агресор втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями", – написав він у телеграм-каналі у п’ятницю.

Як зазначив Зеленський, за підсумками квітня далекобійні санкції вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.

"Важливо, що не тільки досягається сам об’єкт, як це визначено бойовим завданням, а й збільшується час простою об’єкта або принаймні відчутне скорочення його роботи", – зауважив президент.

Зеленський подякував усім воїнам Сил оборони України, які разом із СБУ та розвідками забезпечують цей результат.

"Будемо масштабувати напрямок наших далекобійних систем. Готуємо рішення", – повідомив президент.

Теги: #втрати #рф #далекобійні_удари

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА