Посадовець ТЦК на Волині та ексвійськовий за хабарі знімали з розшуку військовозобов'язаних

Фото: Офіс генпрокурора

На Волині підозру отримали посадовець ТЦК та СП і колишній військовий, які одержували неправомірну вигоду за вирішення питання зняття з розшуку військовозобов’язаних та уникнення мобілізації.

"За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрито два факти одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення військових посадовців", – інформує Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними слідства, керівник одного з відділень обласного ТЦК та СП вимагав $2 тис., за які обіцяв зняти двох військовозобов’язаних із розшуку та внести зміни до системи "Оберіг".

"Посадовець запевняв, що може вплинути на інших службових осіб і забезпечити потрібний результат. Після цього чоловіки нібито змогли б офіційно працевлаштуватися та отримати бронювання", – уточнюють у відомстві.

За даними прокуратури, іншу схему пропонував 43-річний молодший сержант запасу ЗСУ.

"За $6 тис. він обіцяв "допомогти" зі зняттям відмітки в реєстрі та уникненням мобілізації. При цьому чоловік, який звернувся по таку "допомогу", мав законні підстави для відстрочки", – йдеться в повідомленні.

Ексвійськовий, як зазначають у відомстві, скористався необізнаністю військовозобов’язаного та страхом перед можливою відповідальністю.

Обох фігурантів затримали одразу після отримання грошей.

Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України – зловживання впливом. За клопотанням прокурорів суд уже обрав підозрюваним запобіжний захід.

Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до цих дій.