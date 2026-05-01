15:02 01.05.2026

Повідомлено про підозру двом тюремникам зі Смоленської області, які катували українських полонених

Служба безпеки України (СБУ), Офіс генерального прокурора та Національна поліція заочно повідомили про підозру двом тюремникам із Смоленської області (РФ), які катували українських полонених, повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки задокументувала воєнні злочини одного з керівників слідчого ізолятора (СІЗО) № 2 у місті Вязьма Смоленської області рф – Олексія Захарова та начальника відділу режиму цього об’єкта Ігоря Штапуренка", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у п'ятницю.

Як встановило розслідування, фігуранти причетні до масових тортур над українськими військовополоненими, яких незаконно тримали у застінках вищезазначеної установи країни-агресора. За матеріалами провадження, протягом 2022 – 2024 років Захаров та його підлеглий – Штапуренко особисто брали участь у регулярних побоях ув’язнених воїнів гумовими палками типу ПР-73. Також рашисти катували потерпілих електрошокерами та залишали без медичної допомоги у переповнених камерах російського СІЗО.

Зазначається, що такі дії фігурантів грубо порушують вимог ст.ст. 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949р., якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, що створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, що перебуває під її охороною, вчинене групою осіб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Захарову та Штапуренку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності за катування українських полонених.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України.

15:16 01.05.2026
СБУ спільно із Силами оборони вчергове уразила нафтотермінал порту Туапсе

У Києві чоловік під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй оскаржити дії ТЦК

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

СБУ: У Дніпрі затримано адміністраторку телеграм-каналу, яка "зливала" позиції Сил оборони

СБУ повідомила про удари по інфраструктурі НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в російській Пермі

СБУ заочно повідомила про підозру заступнику голови уряду РФ у пособництві агресивній війні

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини, який бив і катував дівчину

СБУ заочно повідомила про підозру трьом особам, які у Симферополі готують школярів до війни проти України

Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

СБУ повідомила про підозру у воєнному злочині російському контрадміралу, який у 2022 році наказав ударити "Калібрами" по Придніпровській ТЕС

