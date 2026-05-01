Повідомлено про підозру двом тюремникам зі Смоленської області, які катували українських полонених

Служба безпеки України (СБУ), Офіс генерального прокурора та Національна поліція заочно повідомили про підозру двом тюремникам із Смоленської області (РФ), які катували українських полонених, повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки задокументувала воєнні злочини одного з керівників слідчого ізолятора (СІЗО) № 2 у місті Вязьма Смоленської області рф – Олексія Захарова та начальника відділу режиму цього об’єкта Ігоря Штапуренка", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у п'ятницю.

Як встановило розслідування, фігуранти причетні до масових тортур над українськими військовополоненими, яких незаконно тримали у застінках вищезазначеної установи країни-агресора. За матеріалами провадження, протягом 2022 – 2024 років Захаров та його підлеглий – Штапуренко особисто брали участь у регулярних побоях ув’язнених воїнів гумовими палками типу ПР-73. Також рашисти катували потерпілих електрошокерами та залишали без медичної допомоги у переповнених камерах російського СІЗО.

Зазначається, що такі дії фігурантів грубо порушують вимог ст.ст. 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949р., якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, що створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, що перебуває під її охороною, вчинене групою осіб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Захарову та Штапуренку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності за катування українських полонених.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України.