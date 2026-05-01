УЧХ надавав допомогу постраждалим після російських атак БпЛА на півдні України

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надав допомогу постраждалим в Одесі та Миколаєві після нічних російських атак безпілотників.

"Миколаїв: загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області працював на місці нічної атаки по місту спільно з іншими рятувальними службами. Волонтери проводили обхід території для пошуку постраждалих, здійснювали евакуацію населення з пошкоджених будівель, надавали першу допомогу пораненим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери розгорнули пункт допомоги УЧХ, де люди могли отримати воду, чай та психологічну підтримку. Робота ускладнювалася повторними обстрілами.

Команда загону швидкого реагування УЧХ в Одеській області працювала в Одесі. Волонтери надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим.

За даними ДСНС України, у Миколаєві внаслідок атак російських дронів постраждали троє людей. Виникли пожежі на енергетичних об'єктах і в житлових будинках. Пошкоджено три багатоповерхівки, два приватні будинки та шість автомобілів.

В Одесі двоє людей отримали поранення. Зруйновано квартиру та дах у шістнадцятиповерховому будинку, в іншій багатоповерхівці пошкоджено 12-й поверх.