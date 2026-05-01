Інтерфакс-Україна
Події
14:41 01.05.2026

Четверо працівників харчового підприємства в Богодухові постраждали через атаку БпЛА

1 хв читати

У п’ятницю близько 10:00 ЗС РФ атакували Богодухів (Харківська обл.), за попередніми даними, із застосуванням БпЛА типу "Молнія", постраждали четверо мирних мешканців.

"Влучання зафіксовано по території одного з підприємств харчової промисловості міста. Унаслідок удару пошкоджено цех виробничого об’єкта. Постраждали чотири працівники підприємства", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #богодухів #бпла_рф

18:23 30.04.2026
Окупанти атакували АЗС у Краматорську – ДСНС

13:43 30.04.2026
Двоє поранених через ворожі удари по Сумщині – прокуратура

12:06 30.04.2026
Чоловік загинув, ще один – дістав поранень через атаку ворожого БпЛА у Херсоні

13:37 29.04.2026
Автобус потрапив під удар безпілотника у Херсоні

12:18 29.04.2026
Чоловік зазнав поранень через атаку дрона окупантів на Сумщині – ОВА

12:27 27.04.2026
ППО збиває понад 90% дронів – Зеленський

16:57 22.04.2026
Руйнування у Богодухівській громаді через атаки БпЛА протягом останніх днів більші, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення

