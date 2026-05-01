Четверо працівників харчового підприємства в Богодухові постраждали через атаку БпЛА

У п’ятницю близько 10:00 ЗС РФ атакували Богодухів (Харківська обл.), за попередніми даними, із застосуванням БпЛА типу "Молнія", постраждали четверо мирних мешканців.

"Влучання зафіксовано по території одного з підприємств харчової промисловості міста. Унаслідок удару пошкоджено цех виробничого об’єкта. Постраждали чотири працівники підприємства", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).