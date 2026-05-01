Тернопіль був під масованою атакою російських дронів – влада

Росіяни вдень в п’ятницю, 1 травня, атакували із застосуванням БПЛА Тернопіль.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Негайно прямуйте в укриття! Тернопільщина, зокрема місто Тернопіль, перебуває в зоні підвищеної небезпеки!" – повідомляла Тернопільська обласна державна адміністрація в телеграм-каналі.

За даними моніторів, на території Тернопільщини і зокрема в районі міста Тернопіль знаходиться понад 10 російських дронів.