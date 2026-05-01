Інтерфакс-Україна
13:48 01.05.2026

Ворог атакував торгівельний центр на Одещині, обійшлося без постраждалих – ОВА

Ворог атакував торгівельний центр на Одещині, обійшлося без постраждалих – ОВА
Фото: Одеська ОВА

Російські війська вдень завдали удару безпілотниками по Одеському району (Одеська обл.), пошкоджено дах торговельного центру, без постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вдень ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. В результаті атаки пошкоджено дах торговельного центру. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

За його словами, минулося без постраждалих. Тривають роботи з усунення наслідків.

