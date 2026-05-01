Інтерфакс-Україна
Події
13:47 01.05.2026

З початку 2026р введені СЕС потужністю 590 кВт в семи лікарнях в рамках проєкту "Промінь надії"

1 хв читати
З початку 2026р введені СЕС потужністю 590 кВт в семи лікарнях в рамках проєкту "Промінь надії"

З початку 2026 року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт з метою посилення енергонезалежності лікарень у межах проєкту "Промінь надії".

"З січня до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту "Промінь надії" розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров’я", – повідомило Міністерство енергетики України у п’ятницю.

За інформацією відомства, наразі тривають роботи ще на 89 об’єктах, на трьох з них – на завершальному етапі. 126 медичних закладів перебувають на етапі розробки технічних рішень.

У міністерстві нагадали, що програма "Промінь надії" – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міненерго та Міністерства охорони здоров’я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату енергетичного співтовариства.

Мета програми – підвищити енергетичну стійкість закладів охорони здоров’я, забезпечивши їх сонячними панелями, системами накопичення енергії та супутнім обладнанням для гарантованого електропостачання.

Теги: #промінь_надії #лікарні #міненерго #сес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 24.04.2026
Уряд планує черговий конкурс на 1322 МВт нової генеруючої потужності – глава Міненерго

Уряд планує черговий конкурс на 1322 МВт нової генеруючої потужності – глава Міненерго

12:50 19.04.2026
У лікарнях перебувають 8 поранених стрілком людей, один із них у вкрай важкому стані – Кличко

У лікарнях перебувають 8 поранених стрілком людей, один із них у вкрай важкому стані – Кличко

10:33 14.04.2026
ЗАЕС вчергове залишилася відрізаною від ОЕС України та перейшла на дизель-генератори – Міненерго

ЗАЕС вчергове залишилася відрізаною від ОЕС України та перейшла на дизель-генератори – Міненерго

16:47 08.04.2026
Україна в 2026р планує залучити EUR5,4 млрд на підтримку енергосектору – Міненерго

Україна в 2026р планує залучити EUR5,4 млрд на підтримку енергосектору – Міненерго

11:04 07.04.2026
Через обстріли є відключення у 8 областях, ще понад 170 н. п. у 9 регіонах знеструмила негода – Міненерго

Через обстріли є відключення у 8 областях, ще понад 170 н. п. у 9 регіонах знеструмила негода – Міненерго

22:00 02.04.2026
Україна розраховує, що ЄС розблокує кредит у EUR 90 млрд, з яких EUR 5 млрд призначалися на відновлення енергетики – Шмигаль

Україна розраховує, що ЄС розблокує кредит у EUR 90 млрд, з яких EUR 5 млрд призначалися на відновлення енергетики – Шмигаль

08:44 31.03.2026
Ексміністр енергетики Гринчук задекларувала 1,7 млн грн доходів за 2025р

Ексміністр енергетики Гринчук задекларувала 1,7 млн грн доходів за 2025р

19:45 26.03.2026
"Київстар" купляє ще 6 СЕС у Львівській області

"Київстар" купляє ще 6 СЕС у Львівській області

15:49 25.03.2026
Міненерго та "Нафтогаз" у США домовилися про співпрацю з низкою американських компаній – Шмигаль

Міненерго та "Нафтогаз" у США домовилися про співпрацю з низкою американських компаній – Шмигаль

10:26 25.03.2026
Без електропостачання споживачі у 5 областях, ситуація у Чернігівській найскладніша – Міненерго

Без електропостачання споживачі у 5 областях, ситуація у Чернігівській найскладніша – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

ОСТАННЄ

Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

Петиція про заборону перебування домашніх тварин у продуктових магазинах не набрала необхідних голосів

Загиблий машиніст потяга на Львівщині був ветераном, його помічник у лікарні з низкою переломів - очільник УЗ

ГУР залучує ічкерійців до боротьби з РФ: кадирівський "ахмат" на Сумщині втратив більше 120 людей лише за 2 місяці

Петиція із закликом вшанувати пам'ять загиблого під час стрілянини в Голосіївському районі Києва двірника набрала необхідні голоси

У Києві чоловік під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй оскаржити дії ТЦК

Над Україною великі групи БпЛА, в основному тримають курс на захід – ПС ЗСУ

"Укрзалізниця" з 1 травня запускає повноцінний цифровий сервіс оформлення вантажних вагонів у ремонт

Housing Ukraine виступає проти передачі Держмолодьжитла до сфери управління Мінекономіки

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА