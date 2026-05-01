З початку 2026р введені СЕС потужністю 590 кВт в семи лікарнях в рамках проєкту "Промінь надії"

З початку 2026 року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт з метою посилення енергонезалежності лікарень у межах проєкту "Промінь надії".

"З січня до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту "Промінь надії" розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров’я", – повідомило Міністерство енергетики України у п’ятницю.

За інформацією відомства, наразі тривають роботи ще на 89 об’єктах, на трьох з них – на завершальному етапі. 126 медичних закладів перебувають на етапі розробки технічних рішень.

У міністерстві нагадали, що програма "Промінь надії" – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міненерго та Міністерства охорони здоров’я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату енергетичного співтовариства.

Мета програми – підвищити енергетичну стійкість закладів охорони здоров’я, забезпечивши їх сонячними панелями, системами накопичення енергії та супутнім обладнанням для гарантованого електропостачання.