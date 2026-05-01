Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

Рішення про перекриття руху на дорогах задля проведення ТЦК та СП заходів оповіщення приймаються радами оборони на місцях, а боді-камерами забезпечена кожна група оповіщення, наголошує заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

"Стосовно зупинки – прямо відповідаю – рішення приймається місцевими радами оборони для виконання плану мобілізації", – сказав Гаврилюк, відповідаючи у Верховній Раді в п’ятницю на питання про те, чи мають право групи оповіщення ТЦК перекривати рух без відповідних рішень.

Гаврилюк порадив звертатися до керівників місцевих рад оборони для з’ясування цього.

Відповідаючи на питання про те, чи знає Міністерство оборони про те, що військові ТЦК не забезпечені боді-камерами, заступник міністра сказав: "Практично в кожному ТЦК є відповідна кількість боді-камер". Втім він зауважив, що кількість цих камер не забезпечує їх наявності в кожного працівника ТЦК. "Але в кожній групі оповіщення є в наявності боді-камера", – запевнив Гаврилюк.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що військовий стан вимагає іноді обмеження прав і свобод. "Дійсно, не всі ТЦК забезпечені камерами (боді-камерами)", – додала вона.