Інтерфакс-Україна
Події
13:36 01.05.2026

Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

1 хв читати
Рішення про перекриття руху на дорогах задля проведення ТЦК та СП заходів оповіщення приймаються радами оборони на місцях, а боді-камерами забезпечена кожна група оповіщення, наголошує заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

"Стосовно зупинки – прямо відповідаю – рішення приймається місцевими радами оборони для виконання плану мобілізації", – сказав Гаврилюк, відповідаючи у Верховній Раді в п’ятницю на питання про те, чи мають право групи оповіщення ТЦК перекривати рух без відповідних рішень.

Гаврилюк порадив звертатися до керівників місцевих рад оборони для з’ясування цього.

Відповідаючи на питання про те, чи знає Міністерство оборони про те, що військові ТЦК не забезпечені боді-камерами, заступник міністра сказав: "Практично в кожному ТЦК є відповідна кількість боді-камер". Втім він зауважив, що кількість цих камер не забезпечує їх наявності в кожного працівника ТЦК. "Але в кожній групі оповіщення є в наявності боді-камера", – запевнив Гаврилюк.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що військовий стан вимагає іноді обмеження прав і свобод. "Дійсно, не всі ТЦК забезпечені камерами (боді-камерами)", – додала вона.

Теги: #тцк #міноборони #мобілізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 01.05.2026
На Рівненщині військовому повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК і поліцейського

11:03 01.05.2026
На Черкащині внаслідок ДТП загинув цивільний та двоє військовослужбовців ТЦК

21:01 30.04.2026
Правоохоронці затримали зловмисника, який кинув гранату на території ТЦК – поліція

19:55 30.04.2026
Міноборони закуповує 8000 перехоплювачів Octopus – Федоров

14:41 30.04.2026
Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

10:31 30.04.2026
Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

20:56 29.04.2026
Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

15:26 28.04.2026
В Міноборони визнали проблеми з постачанням продуктів до кількох бригад: такі випадки не мають стати системними

13:29 28.04.2026
Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

12:46 28.04.2026
Україна в 2,5 раза збільшила дальність ударів по РФ від початку повномасштабного вторгнення

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА