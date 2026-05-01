Петиція про заборону перебування домашніх тварин у продуктових магазинах не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити заборону на перебування домашніх тварин у магазинах столиці, які здійснюють торгівлю харчовими продуктами не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 2 березня і станом на 1 травня петиція набрала лише 576 голосів із 6 тис. необхідних.

"Останнім часом у продуктових магазинах дедалі частіше можна побачити відвідувачів із собаками та іншими тваринами. Незважаючи на любов до домашніх улюбленців, слід враховувати, що магазини харчових продуктів є об’єктами підвищених санітарних вимог", – йшлося у петиції.

Авторка петиції вважає, що присутність тварин у приміщеннях, де зберігаються та продаються харчові продукти, створює ризики забруднення продуктів шерстю, бактеріями та паразитами, а також звертала увагу на те, що частина громадян має алергію на шерсть тварин або боїться собак.

Як повідомлялося, у січня заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький заявляв, що в Україні готують законодавчі зміни, які дозволять торговим мережам та закладам громадського харчування без юридичних ризиків допускати твариндо своїх приміщень, зокрема, на період низької температури повітря.