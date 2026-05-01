13:11 01.05.2026

Петиція про заборону перебування домашніх тварин у продуктових магазинах не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити заборону на перебування домашніх тварин у магазинах столиці, які здійснюють торгівлю харчовими продуктами не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 2 березня і станом на 1 травня петиція набрала лише 576 голосів із 6 тис. необхідних.

"Останнім часом у продуктових магазинах дедалі частіше можна побачити відвідувачів із собаками та іншими тваринами. Незважаючи на любов до домашніх улюбленців, слід враховувати, що магазини харчових продуктів є об’єктами підвищених санітарних вимог", – йшлося у петиції.

Авторка петиції вважає, що присутність тварин у приміщеннях, де зберігаються та продаються харчові продукти, створює ризики забруднення продуктів шерстю, бактеріями та паразитами, а також звертала увагу на те, що частина громадян має алергію на шерсть тварин або боїться собак. 

Як повідомлялося, у січня заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький заявляв, що в Україні готують законодавчі зміни, які дозволять торговим мережам та закладам громадського харчування без юридичних ризиків допускати твариндо своїх приміщень, зокрема, на період низької температури повітря.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 01.05.2026
Петиція із закликом вшанувати пам'ять загиблого під час стрілянини в Голосіївському районі Києва двірника набрала необхідні голоси

10:31 01.05.2026
10:31 01.05.2026
Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

10:25 01.05.2026
10:25 01.05.2026
Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі

12:14 30.04.2026
12:14 30.04.2026
Турецька мережа SuperStep закриває магазини в Україні

09:44 30.04.2026
09:44 30.04.2026
Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

11:23 29.04.2026
11:23 29.04.2026
Ритейлер "Точка" до 2032р. відкриє 100 магазинів без залучення кредитів та обладнає мережу сонячними станціями

13:32 27.04.2026
13:32 27.04.2026
Петиція із закликом прибрати рекламу із освітнього додатку "Єдина Школа" набрала необхідні голоси

12:59 26.04.2026
12:59 26.04.2026
Петиція із закликом зобов'язати орендарів встановлювати смітники у Києві не зібрала потрібних голосів

13:31 25.04.2026
13:31 25.04.2026
Свириденко: Питання підвищення зарплат рятувальників є актуальним, але такі рішення не можуть ухвалюватися лише для однієї служби

13:16 25.04.2026
13:16 25.04.2026
Зеленський доручив уряду і РНБО опрацювати питання щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат

ВАЖЛИВЕ

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

ОСТАННЄ

Ворог атакував торгівельний центр на Одещині, обійшлося без постраждалих – ОВА

З початку 2026р введені СЕС потужністю 590 кВт в семи лікарнях в рамках проєкту "Промінь надії"

Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

Загиблий машиніст потяга на Львівщині був ветераном, його помічник у лікарні з низкою переломів - очільник УЗ

ГУР залучує ічкерійців до боротьби з РФ: кадирівський "ахмат" на Сумщині втратив більше 120 людей лише за 2 місяці

У Києві чоловік під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй оскаржити дії ТЦК

Над Україною великі групи БпЛА, в основному тримають курс на захід – ПС ЗСУ

"Укрзалізниця" з 1 травня запускає повноцінний цифровий сервіс оформлення вантажних вагонів у ремонт

Housing Ukraine виступає проти передачі Держмолодьжитла до сфери управління Мінекономіки

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

