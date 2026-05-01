Інтерфакс-Україна
Події
13:08 01.05.2026

Загиблий машиніст потяга на Львівщині був ветераном, його помічник у лікарні з низкою переломів - очільник УЗ

Машиніст потяга, що зіткнувся з автокраном у п’ятницю, 1 травня, на Львівщині, був ветераном, його помічник некритично травмувався, повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

"Оновлення: травми в помічника машиніста некритичні, низка переломів. Поруч - керівництво депо, щоб надати всю необхідну допомогу. Водій автівки-крану по дорозі в лікарню помер... вкоротив життя і собі, і нашому ветерану-машиністу", - написав Перцовський в Facebook.

За його словами, в потязі були лікарі, які намагались врятувати машиніста.

Наразі проводиться робота з відтягування потягу, аби продовжити рух маршрутом.

"Перечитайте правила руху через залізничні переїзди вже сьогодні будь ласка - ми занадто багато втрачаємо життів через війну, вкрай гірко ховати колег і через таку злочинну вбивчу необачність", - додав Перцовський.

Як повідомлялось, внаслідок зіткнення пасажирського потягу з автокраном загинули машиніст та водій транспортного засобу. Пасажири потягу не постраждали.

