ГУР залучує ічкерійців до боротьби з РФ: кадирівський "ахмат" на Сумщині втратив більше 120 людей лише за 2 місяці

В Головному управління розвідки Міністерства оборони України розповіли про результати двомісячної спецоперації зі знешкодження найманців підрозділу росґвардії "ахмат", який діяв проти України на Сумському напрямку; підсумок спецопераціїї– 41 вбитими, 87 пораненими, ще понад сотня зараховані до зниклих безвісти.

"Впродовж лютого-квітня 2026 року спецпідрозділ ГУР МО України "Шаманбат", до складу якого входять воїни вільної Ічкерії, разом зі 104 бригадою ТрО "Горинь" у взаємодії з підрозділом агентурних операцій ГУР реалізовували комплексну операцію зі знищення найманців підрозділу росґвардії "ахмат", який діяв проти України на Сумському напрямку", – йдеться у повідомленні ГУР у Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що інформацію про плани та наміри ворога воєнним розвідникам передавав агент – колишній військовослужбовець "ахмату", з яким ГУР встановив зв’язок на початку 2025 року. Згодом розвідники організували безпечний перехід агента на підконтрольну Україні територію. Він встановив пристрій для прослуховування, переданий за лінію фронту FPV-дроном, в приміщенні для нарад "ахмату" – оперативники ГУР записували розмови всього командного складу підрозділу.

"Висока обізнаність про плани та можливості ворога дозволила українським спецпризначенцям прицільно бити кадирівців під час їх переміщень та в районах зосередження. В результаті спецоперації впродовж двох місяців "ахмат" зазнав найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення: 41 вбитими, 87 – пораненими. Ще понад сотня найманців зарахована у зниклі безвісти", – повідомили у ГУР.

Також знищено і пошкоджено понад 160 одиниць броньованого і автомобільного транспорту, понад 25 БпЛА різних типів, а також засоби зв’язку, РЕБ/РЕР, інженерна обладнання та техніка, склади зброї та паливних матеріалів і інші засоби ведення війни.

Командир ічкерійських добровольців спецпідрозділу ГУР "Шаманбат" Абдул Хакім закликав чеченців не підписувати контракт та уникати мобілізації до російської армії. Якщо потрапляння до її лав не вдалось уникнути – негайно виходити на зв’язок з українською розвідкою та здаватись в полон, щоб зберегти життя. "Що вам зробили українці? Кого з вас вони вбили? Бережіть себе і переходьте на нашу сторону. Рятуйте свої душі. Будете врятовані як в цьому світі, так і в загробному. Ми знаємо, що серед вас є багато тих, хто хоче перейти на наш бік. Переходьте на наш бік. Для вас ми залишимо бот для зворотнього зв’язку", – сказав у своєму зверненні Абдул Хакім.

Анонімно та безпечно зв’язатись з ГУР можна через Головний бот розвідки у Telegram або за такими контактами:

• E-mail: [email protected]

• Signal/WhatsApp: +38 096 945 53 41

"Переконливе прохання до всіх: не забувайте свою історію. Тим, хто продався росіянам. Переходьте звідти на нашу сторону. Так само, як це зробив я. Прохання до всіх, переходьте на нашу сторону. Україна мене прийняла і дуже добре прийняла", – наголосив агент ГУР, який перейшов з "ахмату" на український бік.

Щоб безпечно здатись в полон українській стороні, пишіть на Telegram-бот проєкту ГУР "Хочу жить".