Петиція із закликом вшанувати пам'ять загиблого під час стрілянини в Голосіївському районі Києва двірника набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом вшанувати пам’ять двірника Олександра Перги, який загинув під час стрілянини в Голосіївському районі столиці, набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 23 квітня і станом на 27 квітня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Прошу Київську міську раду та Київську міську державну адміністрацію офіційно вшанувати Олександра Григоровича Пергу, який під час теракту на вулиці Деміївській у Голосіївському районі міста Києва закрив собою дитину та ціною власного життя врятував її. Його вчинок є прикладом мужності, людяності та самопожертви. У момент смертельної небезпеки він захистив дитину, пожертвувавши власним життям", – йдеться в тексті петиції.

У зв’язку з цим, авторка петиції просить: встановити меморіальну скульптуру або пам’ятний знак на місці трагедії; присвоїти Олександру Перзі міську відзнаку посмертно і офіційно публічно вшанувати його подвигу на рівні міста Києва.

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 7 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

Також в медіа повідомляли, що камери спостереження зафіксували, як нападник після перших пострілів повернувся до під’їзду, де на тротуарі сиділа поранена дитина, а поруч лежав її батько. У момент, коли стрілець знову відкрив вогонь у бік хлопчика, до нього підбіг двірник. Лікарі констатували у чоловіка кульові поранення, і через добу він помер у лікарні.