12:26 01.05.2026

У Києві чоловік під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй оскаржити дії ТЦК

Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 22-річному чоловіку, який пропонував свої юридичні послуги дружинам військовозобов’язаних та вже мобілізованих чоловіків, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що підозрюваний, який має юридичну освіту, зареєстрував юридичну компанію, в якій обіймав посаду директора. Надалі він орендував офіс та розмістив оголошенням про надання юридичних послуг щодо оскарження рішень державних органів стосовно військовозобов’язаних", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що до нього звернулась дружина мобілізованого чоловіка з метою оскарження дій співробітників Печерського ТЦК та СП. Надалі чоловік розповідав клієнтці про вигадані штрафи та відкриті виконавчі провадження, а також показував фейкові документи, які він начебто збирається оскаржувати. Також чоловік стверджував, що вже звернувся з позовом до суду задля оскарження дій ВЛК.

"Насправді суд провадження не відкрив, а документи, про які говорив юрист, були фейкові. При цьому за свої вигадані послуги чоловік взяв з жінки 57 000 грн – частину як оплату своїх послуг, частину – на сплату неіснуючого штрафу", – зазначає прокуратура.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно (ч.2 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

