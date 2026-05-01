Інтерфакс-Україна
Події
12:24 01.05.2026

Над Україною великі групи БпЛА, в основному тримають курс на захід – ПС ЗСУ

1 хв читати
Над Україною великі групи БпЛА, в основному тримають курс на захід – ПС ЗСУ

Великі групи шахедів залетіли в Україну – частина вже біля Києва, інші летять у бік заходу України, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

За даними Повітряних сил, понад 30 безпілотників тримають курс через Київщину на Вінниччину, зокрема групи БпЛА повз Кагарлик, Білу Церкву у напрямку Вінниччини. На Вінниччині – групи БпЛА повз Турбів курсом на захід. Також фіксуються БпЛА на Золотоношу, Черкаси з півночі, інша група БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня.

Теги: #пс_зсу #шахеди

10:28 01.05.2026
Зеленський: у ніч на п'ятницю росіяни запустили 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди"

Зеленський: у ніч на п'ятницю росіяни запустили 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди"

08:25 25.04.2026
ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

09:10 21.04.2026
ПС ЗСУ: У ніч проти вівторка збито/подавлено 1 ракету та 116 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА

ПС ЗСУ: У ніч проти вівторка збито/подавлено 1 ракету та 116 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА

16:12 20.04.2026
Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

08:54 18.04.2026
ППО України збила 190 з 219 дронів, 28 безпілотників влучили на 17 локаціях

ППО України збила 190 з 219 дронів, 28 безпілотників влучили на 17 локаціях

08:22 16.04.2026
Ворог атакував 19-ма балістичними ракетами і 659-ма БпЛА, зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях

Ворог атакував 19-ма балістичними ракетами і 659-ма БпЛА, зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях

14:42 03.04.2026
ПС ЗСУ: Збито/подавлено 26 ракет та 515 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 26 ракет та 515 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА

18:38 01.04.2026
ПС ЗСУ: За умовну добу ворог застосував понад 700 дронів, знешкоджено 643 БпЛА

ПС ЗСУ: За умовну добу ворог застосував понад 700 дронів, знешкоджено 643 БпЛА

10:04 29.03.2026
Захисники України в ніч на 29 березня знищили або подавили 380 із 443 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 29 березня знищили або подавили 380 із 443 засобів повітряного нападу росіян

09:35 24.03.2026
Сили оборони за ніч збили 25 ракет і 365 БПЛА противника, було влучання 6 ракет і 27 безспілотників – ПС ЗСУ

Сили оборони за ніч збили 25 ракет і 365 БПЛА противника, було влучання 6 ракет і 27 безспілотників – ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА