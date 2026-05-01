Над Україною великі групи БпЛА, в основному тримають курс на захід – ПС ЗСУ

Великі групи шахедів залетіли в Україну – частина вже біля Києва, інші летять у бік заходу України, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

За даними Повітряних сил, понад 30 безпілотників тримають курс через Київщину на Вінниччину, зокрема групи БпЛА повз Кагарлик, Білу Церкву у напрямку Вінниччини. На Вінниччині – групи БпЛА повз Турбів курсом на захід. Також фіксуються БпЛА на Золотоношу, Черкаси з півночі, інша група БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня.