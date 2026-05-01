12:20 01.05.2026

"Укрзалізниця" з 1 травня запускає повноцінний цифровий сервіс оформлення вантажних вагонів у ремонт

"Укрзалізниця" (УЗ) з 1 травня переводить у повноцінну роботу сервіс автоматизованого розподілу ремонту вантажних вагонів з метою нівелювання людського фактору, підвищення ефективності використання рухомого складу та скорочення часу простою.

"Фактично, відтепер увесь процес – від планування ремонту до фінальних розрахунків – відбуватиметься онлайн в одній системі", – зазначає УЗ у Facebook.

Компанія пояснює, що для ремонту вагонів на її потужностях необхідно онлайн пройти три етапи, зокрема вже працюючий етап планування і договору, коли у системі публікується інформація про доступні потужності, тарифи та умови, а власник вагона подає електронну заявку з річним планом ремонтів. Після цього сторони укладають договір онлайн із використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

На другому етапі (формування заявки та ремонт), який запрацював з 1 травня, клієнт здійснює передоплату, подає заявку самостійно, обравши виробничий підрозділ для отримання послуги, після чого вагони направляються на ремонт. Усі роботи виконуються за автоматично сформованою чергою.

На третьому етапі (завершення і розрахунки) після ремонту через систему формуються акти виконаних робіт та необхідні документи з накладанням КЕП. Вони стають доступними в електронному кабінеті замовника, після чого відбувається фінальний розрахунок.

"Тож клієнти отримують повністю цифровий процес без паперових документів: договір, заявки, відстеження ремонту та всі розрахунки – в одному сервісі. Кожному автоматично створюється особовий рахунок, а договори можна продовжувати онлайн", – резюмується в дописі.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:35 29.04.2026
"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

16:59 29.04.2026
Троє чоловіків отримали по 15 років тюрми за підпали об'єктів залізничної інфраструктури та авто військових

Троє чоловіків отримали по 15 років тюрми за підпали об'єктів залізничної інфраструктури та авто військових

20:33 28.04.2026
"Укрзалізниця" перебуває у конструктивному діалозі із кредиторами – голова правління

"Укрзалізниця" перебуває у конструктивному діалозі із кредиторами – голова правління

20:04 28.04.2026
"Укрзалізниця" за 4 міс.-2026 отримала від продажу брухту більше, аніж за весь 2025р

"Укрзалізниця" за 4 міс.-2026 отримала від продажу брухту більше, аніж за весь 2025р

19:21 28.04.2026
"Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд "Сакура"

"Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд "Сакура"

15:23 28.04.2026
Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

13:25 28.04.2026
"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

13:45 27.04.2026
"Укрзалізниця" отримала перші 6 пасажирських вагонів, замовлених у 2025р.

"Укрзалізниця" отримала перші 6 пасажирських вагонів, замовлених у 2025р.

13:27 27.04.2026
"Укрзалізниця" отримає 100 нових вагонів вітчизняного виробництва – Свириденко

"Укрзалізниця" отримає 100 нових вагонів вітчизняного виробництва – Свириденко

16:33 26.04.2026
Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

ВАЖЛИВЕ

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

ОСТАННЄ

Housing Ukraine виступає проти передачі Держмолодьжитла до сфери управління Мінекономіки

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

На Рівненщині військовому повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК і поліцейського

Нардепи Железняк і Гончаренко оприлюднили текстові версії "плівок Міндіча"

Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

Правила обігу вогнепальної зброї потребують осучаснення та чіткого врегулювання на рівні закону – Клименко

На Черкащині внаслідок ДТП загинув цивільний та двоє військовослужбовців ТЦК

Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

Зеленський: у ніч на п'ятницю росіяни запустили 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди"

