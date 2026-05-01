12:17 01.05.2026

Housing Ukraine виступає проти передачі Держмолодьжитла до сфери управління Мінекономіки

ГО Housing Ukraine виступає проти передачі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Housing Ukraine вважає такий підхід неприйнятним без попереднього публічного обговорення та оцінки ризиків", - говориться на сторінці ГО у фейсбук.

В ГО Housing Ukraine повідомляють, що Мінекономіки 29 квітня 2026 року надіслало на погодження проєкт урядової постанови щодо передачі єдиного майнового комплексу Держмолодьжитла від Міністерства розвитку громад і територій України до сфери свого управління, термін погодження – три дні. Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, мета зміни – об’єднання Держмолодьжитла з Укрфінжитлом.

Екперти ГО вбачають низку ризиків в об’єднанні Держмолодьжитла та Укрфінжитла.

Перш за все, таке об’єднання може змінити логіку кредитного продукту так, що він стане менш доступним для тих, хто найбільше потребує державної підтримки (ВПО та вразливі категорії).

Є ризики взаємовідносин з донорами. Програму "Житлові приміщення для ВПО" реалізують за підтримки KfW, CEB та IOM. Зміна інституційної моделі потребуватиме погодження з донорами, перегляду договорів і може призупинити фінансування. Реорганізація без консультацій з партнерами – це сигнал про непослідовність державної політики.

ГО Housing Ukraine бачить у концентрації ризик крихкості системи. "Єдиний оператор усіх житлових програм означає, що будь-який збій (управлінський, фінансовий чи технічний) матиме системний вплив на весь сектор. Закон України "Про основні засади житлової політики" (№ 4751-IX від 13.01.2026) передбачає множинність операторів доступного житла, а не монопольну концентрацію", - наголошується у релізі.

Також акцентується увага, що Держмолодьжитло бере участь у формуванні фондів житла для тимчасового проживання ВПО, а Укрфінжитло цей напрям не охоплює. Злиття може звести підтримку ВПО виключно до кредитного інструменту.

"Ми наполягаємо: до ухвалення будь-яких рішень необхідно провести оцінку впливу на права ВПО, ветеранів та молоді, попередні консультації з міжнародними партнерами, публічне обговорення та чітке фінансово-економічне обґрунтування", - говориться у релізі.

12:06 01.05.2026
Бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних в межах Планів стійкості – Мінекономіки

16:10 29.04.2026
Україна долучилася до глобальної ініціативи BIOFIN для залучення коштів на відновлення біорізноманіття

12:51 28.04.2026
Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень прискорилися майже у 1,8 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15%

12:12 28.04.2026
Україна та ЄІБ підписали угоду про консультаційну підтримку інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST

16:32 27.04.2026
Аграрії придбали вітчизняну техніку на 10,5 млрд грн за два роки дії програми держкомпенсацій – Мінекономіки

15:59 27.04.2026
ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

15:27 27.04.2026
Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

12:00 24.04.2026
Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

16:45 22.04.2026
Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

16:29 22.04.2026
Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

ВАЖЛИВЕ

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

ОСТАННЄ

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

На Рівненщині військовому повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК і поліцейського

Нардепи Железняк і Гончаренко оприлюднили текстові версії "плівок Міндіча"

Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

Правила обігу вогнепальної зброї потребують осучаснення та чіткого врегулювання на рівні закону – Клименко

На Черкащині внаслідок ДТП загинув цивільний та двоє військовослужбовців ТЦК

Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

Зеленський: у ніч на п'ятницю росіяни запустили 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди"

Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

