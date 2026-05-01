Housing Ukraine виступає проти передачі Держмолодьжитла до сфери управління Мінекономіки

ГО Housing Ukraine виступає проти передачі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Housing Ukraine вважає такий підхід неприйнятним без попереднього публічного обговорення та оцінки ризиків", - говориться на сторінці ГО у фейсбук.

В ГО Housing Ukraine повідомляють, що Мінекономіки 29 квітня 2026 року надіслало на погодження проєкт урядової постанови щодо передачі єдиного майнового комплексу Держмолодьжитла від Міністерства розвитку громад і територій України до сфери свого управління, термін погодження – три дні. Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, мета зміни – об’єднання Держмолодьжитла з Укрфінжитлом.

Екперти ГО вбачають низку ризиків в об’єднанні Держмолодьжитла та Укрфінжитла.

Перш за все, таке об’єднання може змінити логіку кредитного продукту так, що він стане менш доступним для тих, хто найбільше потребує державної підтримки (ВПО та вразливі категорії).

Є ризики взаємовідносин з донорами. Програму "Житлові приміщення для ВПО" реалізують за підтримки KfW, CEB та IOM. Зміна інституційної моделі потребуватиме погодження з донорами, перегляду договорів і може призупинити фінансування. Реорганізація без консультацій з партнерами – це сигнал про непослідовність державної політики.

ГО Housing Ukraine бачить у концентрації ризик крихкості системи. "Єдиний оператор усіх житлових програм означає, що будь-який збій (управлінський, фінансовий чи технічний) матиме системний вплив на весь сектор. Закон України "Про основні засади житлової політики" (№ 4751-IX від 13.01.2026) передбачає множинність операторів доступного житла, а не монопольну концентрацію", - наголошується у релізі.

Також акцентується увага, що Держмолодьжитло бере участь у формуванні фондів житла для тимчасового проживання ВПО, а Укрфінжитло цей напрям не охоплює. Злиття може звести підтримку ВПО виключно до кредитного інструменту.

"Ми наполягаємо: до ухвалення будь-яких рішень необхідно провести оцінку впливу на права ВПО, ветеранів та молоді, попередні консультації з міжнародними партнерами, публічне обговорення та чітке фінансово-економічне обґрунтування", - говориться у релізі.