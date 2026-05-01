Інтерфакс-Україна
Події
11:44 01.05.2026

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

В повідомленні не вказано ім’я бізнесмена та банк, йдеться про Ігоря Коломойського та ПриватБанк.

За даними СБУ, у 2014 році бізнесмен та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.

"Як встановило розслідування, фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції", – наголошують у відомстві.

Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі, за даними СБУ, ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів.

"Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем", – зазначається в повідомленні.

В СБУ акцентують: "На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн".

Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.

За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого "перекредитування".

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

"Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи", – інформують у відомстві.

Раніше джерело в правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що бізнесмену Ігорю Коломойському оголошено нову підозру – в махінаціях з коштами ПриватБанку,

Як повідомлялося, Коломойського підозрюють у масштабних фінансових махінаціях, зокрема привласненні 9,2 млрд грн ПриватБанку, відмиванні коштів та замовленні вбивства. Він перебуває під вартою з вересня 2023 року з низкою нових підозр. Англійський суд зобов’язав його та партнерів виплатити понад $3 млрд за виведення $1,9 млрд з ПриватБанку.

Сам Коломойській всі обвинувачення заперечує.

Теги: #сбу #підозра #офіс_генпрокурора #коломойський

12:26 01.05.2026
