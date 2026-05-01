На Рівненщині військовому повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК і поліцейського

Правоохоронці повідомили про підозру військовому ЗСУ у замаху на вбивство працівників ТЦК та СП і поліцейських та у дезертирстві, в результаті якого двоє осіб отримали тілесні ушкодження, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 48-річному військовослужбовцю Збройних Сил України (у званні "солдат"), який стріляв у працівників ТЦК та поліцейського", йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у п’ятницю.

За даними слідства, чоловік ще у жовтні 2024 року самовільно залишив військову частину. 29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району він під’їхав на велосипеді до службового автомобіля, у якому перебували працівники ТЦК та поліцейський. Діставши з сумки автоматичну зброю, здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Після нападу чоловік утік і переховувався у підвалі покинутого помешкання. Його розшукали та затримали. Під час обшуку вилучили автоматичну зброю, майже 500 набоїв, гранату та предмет, схожий на глушник.

Його дії кваліфіковано за ч.2 ст. 15, п.1, п.8 ч.2 ст.115 КК України (закінчений замах на вбивство) та ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство).

Прокурори подали до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.