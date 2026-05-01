11:29 01.05.2026

Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

Кабінет міністрів спільно з керівництвом Верховної Ради працює над визначенням чіткого переліку пріоритетних законопроєктів для виконання вимог партнерів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час виступу в парламенті.

"Ми (уряд - ІФ-У) працюємо з керівництвом Верховної Ради над тим, щоб визначити чіткий перелік пріоритетних законопроєктів. 17 квітня ми направили список законопроєктів, які перебувають на розгляді Верховної Ради і відповідають тим чи іншим бенчмаркам", - сказав віцепрем’єр-міністр під час "Години запитань до уряду" в п’ятницю.

Крім того, за його словами, наразі триває робота з Європейською комісією для формування прагматичної програми законодавчої діяльності до жовтня 2026 року.

"Також ми розглядаємо стратегічний документ щодо антикорупційної політики, який стане сигналом про серйозність комплексного підходу уряду та парламенту до цього питання", - додав Качка.

Як повідомлялося, оцінка успішності роботи України, яку Єврокомісія оприлюднить у листопаді в межах пакету розширення, базуватиметься на фактичних результатах до кінця жовтня. Для забезпечення вчасного виконання реформ уряд зобов’язався подавати євроінтеграційні законопроєкти не пізніше ніж за шість місяців до дедлайну.

Раніше Тарас Качка заявляв, що за умови якісного виконання 145 вимог ЄС Україна може закрити більшість переговорних розділів протягом 12–18 місяців і вийти на підписання договору про вступ у 2027 році.

Теги: #кабмін #верховна_рада #вступ_в_єс

