11:16 01.05.2026

Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

Кабінет міністрів запроваджує новий регламент подання євроінтеграційних ініціатив, згідно з яким законопроєкти мають надходити до Верховної Ради не пізніше ніж за шість місяців до запланованого строку виконання заходу, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час виступу в парламенті.

"Що хочу сказати про Національну програму адаптації. В ній не лише те, що треба зробити, але і як треба зробити. Для нас важливо, щоб для Верховної Ради було достатньо часу для роботи над ухваленням законів, які передбачені програмою. Тому ми визначили, що якщо потрібне схвалення законопроекту, то цей законопроект повинен бути поданий до парламенту не пізніше, ніж за 6 місяців до запланованого строку виконання того чи іншого заходу", - сказав Качка на "Годині запитань до уряду" в Раді в п’ятницю.

За його словами, для посилення взаємодії на стадії розробки документів до урядових переговорних груп уже залучено понад 100 народних депутатів.

Віцепрем’єр виділив дві ключові події 2026 року, що визначать темпи інтеграції: червневе засідання Європейської Ради, де очікується формальне рішення про відкриття кластерів, та звіт Єврокомісії у листопаді щодо загальної оцінки по всім країнам-кандидатам в рамках пакету розширення. Оцінка в листопаді базуватиметься на результатах роботи України до кінця жовтня.

"Якщо оцінки в листопаді будуть проривними, то наша амбіція укласти договір про вступ у 2027 році буде реалістичною… Найважливішим з огляду на нинішній стан Євросоюзу є виконання і реалізація плану заходів у сфері Верховенства права і виконання вимог Європейського Союзу за 23 та 24 розділом переговорів - це Верховенство права, права людини, органи правопорядку", - повідомив віцепрем’єр-міністр.

Як повідомлялося, Качка заявляв, що за умови збереження високого темпу реформ Україна спроможна закрити більшість переговорних розділів протягом наступних 12-18 місяців. Наразі технічна робота ведеться за всіма шістьма кластерами, що охоплюють 145 вимог Європейського Союзу та 1875 заходів.

