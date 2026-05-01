Правила обігу вогнепальної зброї потребують осучаснення та чіткого врегулювання на рівні закону – Клименко

Україні необхідно прийняти закон про обіг вогнепальної зброї, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за результатами експертних консультацій.

"Вогнепальна зброя в Україні легалізована. Визначені види і зараз можуть придбати ті, хто відповідає встановленим критеріям. Водночас правила її обігу потребують осучаснення та чіткого врегулювання виключно на рівні Закону. І це комплексне питання, яке ми маємо вирішити за завданням президента України", – написав Клименко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що йдеться про в першу чергу про ключові речі: право на самозахист, класифікація дозволених видів зброї, чіткі підстави для застосування цивільними, а також механізми вилучення у випадках загрозливої поведінки чи домашнього насильства.

Окремо обговорювалась також підготовка до володіння зброєю: теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури, зазначив міністр, обов’язково із залученням бізнесу.

"Зброя – це не лише право. Першочергова це – відповідальність. І вона має бути підкріплена жорсткими перевірками. Фільтрами, через які не зможуть пройти люди з психічними порушеннями, залежностями, кримінальною історією (навіть якщо справа не дійшла до суду). Це – запобіжники, які повинні спрацювати на кожному етапі", – наголосив Клименко.

"Шлях до законодавчого врегулювання питання обігу цивільної зброї непростий та дискусійний. Але позиція учасників зібрання єдина: Закон про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні необхідний. Як громадянам, так і правоохоронцям. До того ж, це одне із євроінтеграційних зобов’язань країни", – резюмував міністр.