На Черкащині внаслідок ДТП загинув цивільний та двоє військовослужбовців ТЦК

Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

На Черкащині в районі населеного пункту Княжа Звенигородського району сталося ДТП в наслідок якої загинув цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП, повідомляє пресслужба Черкаського обласного ТЦК.

"Ще один військовослужбовець та цивільний доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу з різними ступенями травм", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Обставини ДТП встановлюються представниками Національної поліції України.

Відзначається, що загиблі військовослужбовці у складі бойових підрозділів брали участь у захисті Батьківщини на Харківщині та Донеччині.