Інтерфакс-Україна
Події
11:03 01.05.2026

На Черкащині внаслідок ДТП загинув цивільний та двоє військовослужбовців ТЦК

1 хв читати
Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

На Черкащині в районі населеного пункту Княжа Звенигородського району сталося ДТП в наслідок якої загинув цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП, повідомляє пресслужба Черкаського обласного ТЦК.

"Ще один військовослужбовець та цивільний доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу з різними ступенями травм", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Обставини ДТП встановлюються представниками Національної поліції України.

Відзначається, що загиблі військовослужбовці у складі бойових підрозділів брали участь у захисті Батьківщини на Харківщині та Донеччині.

Теги: #тцк #дтп #черкащина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 30.04.2026
Правоохоронці затримали зловмисника, який кинув гранату на території ТЦК – поліція

Правоохоронці затримали зловмисника, який кинув гранату на території ТЦК – поліція

10:31 30.04.2026
Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

11:42 28.04.2026
ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Миколаївщині за схеми по ухиленню від мобілізації

ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Миколаївщині за схеми по ухиленню від мобілізації

11:29 28.04.2026
АП ВАКС підтвердила законність конфіскації активів ексначальника Запорізького облТЦК

АП ВАКС підтвердила законність конфіскації активів ексначальника Запорізького облТЦК

15:02 25.04.2026
Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

13:31 24.04.2026
В Запоріжжі чоловік напав з сокирою на поліцейських, які затримували винуватця ДТП

В Запоріжжі чоловік напав з сокирою на поліцейських, які затримували винуватця ДТП

15:50 23.04.2026
Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

15:25 22.04.2026
У МЗС підтвердили інформацію про ДТП у Болгарії, через яке загинули двоє українців та ще 16 зазнали поранень

У МЗС підтвердили інформацію про ДТП у Болгарії, через яке загинули двоє українців та ще 16 зазнали поранень

12:56 22.04.2026
Двоє українців загинули, 16 поранені через ДТП у Болгарії – ЗМІ

Двоє українців загинули, 16 поранені через ДТП у Болгарії – ЗМІ

16:33 19.04.2026
Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

ОСТАННЄ

Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

Зеленський: у ніч на п'ятницю росіяни запустили 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди"

Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

Травневі свята залишаються найменш популярними серед українців – опитування

Сибіга знову закликав Венеціанську бієнале скасувати рішення щодо участі Росії

Нардеп Железняк оприлюднив нову серію "плівок Міндіча"

П'ятеро постраждалих, серед яких підліток, у Харківській області через ворожі обстріли

Ворог ударив БпЛА по п'яти районах Харкова, є постраждалі та пошкодження – мер

На Львівщині потяг зіштовхнувся з автокраном на переїзді: Машиніст загинув, двоє постраждалих

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА