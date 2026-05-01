Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом прирівняти засоби жіночої інтимної гігієни до товарів медичного призначення та встановлення для них пільгової ставки податку на додану вартість (ПДВ) набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 8 квітня, і станом на 1 травня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"На сьогодні засоби жіночої інтимної гігієни (прокладки, тампони, менструальні чаші) обкладаються в Україні стандартною ставкою податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%. Державна податкова система класифікує їх як звичайні споживчі товари загального вжитку. Водночас, згідно з Податковим кодексом України, постачання лікарських засобів та медичних виробів оподатковується за пільговою ставкою 7%. Засоби жіночої інтимної гігієни є критично необхідними для підтримання здоров’я та санітарії. Менструація – це не свідомий вибір споживача чи опціональна стаття витрат, а невідворотний біологічний процес", – йдеться у петиції.

Авторка петиції заявляє, що уряди багатьох розвинених країн вже визнали так званий "податок на тампони" (tampon tax) економічно дискримінаційним.

У зв’язку з цим, авторка петиції пропонує: розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо внесення відповідних змін до Податкового кодексу України; внести засоби жіночої інтимної гігієни (прокладки, тампони, менструальні чаші, багаторазові засоби гігієни) до переліку товарів, що оподатковуються за пільговою ставкою ПДВ 7%, прирівнявши їх до медичних виробів.