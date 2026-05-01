10:31 01.05.2026

Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом прирівняти засоби жіночої інтимної гігієни до товарів медичного призначення та встановлення для них пільгової ставки податку на додану вартість (ПДВ) набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 8 квітня, і станом на 1 травня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"На сьогодні засоби жіночої інтимної гігієни (прокладки, тампони, менструальні чаші) обкладаються в Україні стандартною ставкою податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%. Державна податкова система класифікує їх як звичайні споживчі товари загального вжитку. Водночас, згідно з Податковим кодексом України, постачання лікарських засобів та медичних виробів оподатковується за пільговою ставкою 7%. Засоби жіночої інтимної гігієни є критично необхідними для підтримання здоров’я та санітарії. Менструація – це не свідомий вибір споживача чи опціональна стаття витрат, а невідворотний біологічний процес", – йдеться у петиції.

Авторка петиції заявляє, що уряди багатьох розвинених країн вже визнали так званий "податок на тампони" (tampon tax) економічно дискримінаційним. 

У зв’язку з цим, авторка петиції пропонує: розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо внесення відповідних змін до Податкового кодексу України; внести засоби жіночої інтимної гігієни (прокладки, тампони, менструальні чаші, багаторазові засоби гігієни) до переліку товарів, що оподатковуються за пільговою ставкою ПДВ 7%, прирівнявши їх до медичних виробів.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 01.05.2026
Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

11:16 01.05.2026
Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

10:25 01.05.2026
Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі

Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі

09:44 30.04.2026
Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

20:53 29.04.2026
Кабмін продовжив кешбек на пальне до кінця травня, проте знизив максимальну суму компенсації вдвічі – Мінекономіки

Кабмін продовжив кешбек на пальне до кінця травня, проте знизив максимальну суму компенсації вдвічі – Мінекономіки

20:41 27.04.2026
Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

13:32 27.04.2026
Петиція із закликом прибрати рекламу із освітнього додатку "Єдина Школа" набрала необхідні голоси

Петиція із закликом прибрати рекламу із освітнього додатку "Єдина Школа" набрала необхідні голоси

12:59 26.04.2026
Петиція із закликом зобов'язати орендарів встановлювати смітники у Києві не зібрала потрібних голосів

Петиція із закликом зобов'язати орендарів встановлювати смітники у Києві не зібрала потрібних голосів

13:31 25.04.2026
Свириденко: Питання підвищення зарплат рятувальників є актуальним, але такі рішення не можуть ухвалюватися лише для однієї служби

Свириденко: Питання підвищення зарплат рятувальників є актуальним, але такі рішення не можуть ухвалюватися лише для однієї служби

13:16 25.04.2026
Зеленський доручив уряду і РНБО опрацювати питання щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат

Зеленський доручив уряду і РНБО опрацювати питання щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

ОСТАННЄ

Правила обігу вогнепальної зброї потребують осучаснення та чіткого врегулювання на рівні закону – Клименко

На Черкащині внаслідок ДТП загинув цивільний та двоє військовослужбовців ТЦК

Зеленський: у ніч на п'ятницю росіяни запустили 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди"

Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

Травневі свята залишаються найменш популярними серед українців – опитування

Сибіга знову закликав Венеціанську бієнале скасувати рішення щодо участі Росії

Нардеп Железняк оприлюднив нову серію "плівок Міндіча"

П'ятеро постраждалих, серед яких підліток, у Харківській області через ворожі обстріли

Ворог ударив БпЛА по п'яти районах Харкова, є постраждалі та пошкодження – мер

На Львівщині потяг зіштовхнувся з автокраном на переїзді: Машиніст загинув, двоє постраждалих

