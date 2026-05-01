Зеленський: у ніч на п'ятницю росіяни запустили 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди"

Росіяни продовжують атакувати критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти, зокрема, у ніч на п’ятницю було випущено 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росія продовжує атакувати нашу енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об’єкти. За цю ніч було 210 ударних дронів, і близько 140 із них – "шахеди". Саме такі щоденні удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Потрібно послаблювати агресора, щоб у Європи було більше безпеки. Продовження санкційної політики має бути, як і синхронізація всіх наших санкцій із партнерами", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Відомо про п’ятьох поранених та пожежі у двох будинках в результаті обстрілів в Одесі, про поранену людину в Кривому Розі.

"На Харківщині атакували залізничну інфраструктуру, били по тягових підстанціях. Були пошкодження, пожежа вагонів. Через обстріл знеструмлено тисячі сімей. Били також по Сумщині та Запорізькій області", – повідомив президент.

Він наголосив, що українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності.

"І це абсолютно справедливо, а головне – обмежує можливості РФ затягувати цю війну. Якщо Росія не хоче переходити до дипломатії добровільно, її потрібно до цього змусити", – наголосив глава держави.