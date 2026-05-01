10:28 01.05.2026

Зеленський: у ніч на п'ятницю росіяни запустили 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди"

Росіяни продовжують атакувати критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти, зокрема, у ніч на п’ятницю було випущено 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росія продовжує атакувати нашу енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об’єкти. За цю ніч було 210 ударних дронів, і близько 140 із них – "шахеди". Саме такі щоденні удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Потрібно послаблювати агресора, щоб у Європи було більше безпеки. Продовження санкційної політики має бути, як і синхронізація всіх наших санкцій із партнерами", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Відомо про п’ятьох поранених та пожежі у двох будинках в результаті обстрілів в Одесі, про поранену людину в Кривому Розі.

"На Харківщині атакували залізничну інфраструктуру, били по тягових підстанціях. Були пошкодження, пожежа вагонів. Через обстріл знеструмлено тисячі сімей. Били також по Сумщині та Запорізькій області", – повідомив президент.

Він наголосив, що українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності.

"І це абсолютно справедливо, а головне – обмежує можливості РФ затягувати цю війну. Якщо Росія не хоче переходити до дипломатії добровільно, її потрібно до цього змусити", – наголосив глава держави.

10:25 01.05.2026
Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі

20:39 30.04.2026
Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

15:08 30.04.2026
Зеленський: В лікарнях 12 постраждалих внаслідок ударів РФ по Дніпру та Одесі, тиск на агресора не має знижуватись

20:26 29.04.2026
Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

17:07 29.04.2026
Зеленський: сподіваємося, що найближчим часом зможемо зустріти вдома українців, які перебувають у полоні РФ

13:28 29.04.2026
Зеленський подякував Чарльзу III за заклик до єдності та підтримку України в Конгресі США

11:55 29.04.2026
Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

21:06 28.04.2026
Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

19:15 28.04.2026
Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

18:52 28.04.2026
Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

