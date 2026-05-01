Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових
На Херсонщині суд за позовом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони зобов’язав енергопостачальника повернути до бюджету 7,7 млн грн, безпідставно сплачених за електроенергію для військових частин, повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Йдеться про договір, укладений у квітні 2021 року між постачальником і Квартирно-експлуатаційним відділом міста Херсон на суму 20,6 млн грн. Після цього сторони підписали ще десять додаткових угод, якими поступово підвищували ціну електроенергії, посилаючись на нібито зміну ринкової ситуації", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.
Прокуратура встановила, що таке підвищення не мало належного підтвердження. Документів, які б свідчили про реальне зростання вартості електроенергії на ринку, не було. Попри це, тариф зріс більш ніж на 80%, тоді як фактичні обсяги постачання зменшилися.
У результаті держава переплатила 7,7 млн грн.
У квітні 2026 року Господарський суд Одеської області повністю підтримав позицію прокуратури. Суд визнав додаткові угоди недійсними та зобов’язав постачальника повернути кошти Міністерству оборони України в особі Квартирно-експлуатаційного відділу міста Херсон.