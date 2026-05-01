Травневі свята залишаються найменш популярними серед українців – опитування

Травневі свята, включно з Днем праці 1 травня та 9 травня (День перемоги) лишаються найменш популярними святами серед українців, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно зі звітом за результатами дослідження, оприлюдненим в п’ятницю, найбільш популярними залишаються Великдень (67%) та Різдво Христове (66%). Вони стабільно займають лідируючі позиції протягом останніх років.

Далі йдуть День Незалежності України (54%) як одне з головних свят українців, та День захисників і захисниць України (53%).

Новий рік пов’язаний із Різдвом Христовим, і традиційно популярний серед українців. Але раніше його популярність була такою самою як Різдва (біля 80%), а зараз – 40%.

"Далі йдуть День Конституції України (28%), Трійця (27%) і Міжнародний жіночий день (24%). День Перемоги (11%) і День праці (1 травня) 5% завершують список", – зазначають дослідники.

Наголошується, що ставлення до Дня праці 1 Травня з 2010 до 2021 суттєво не змінилося, це було одне з найменш популярних свят, тільки 12% українців у 2010 році і стільки ж у 2021 році вважали його найбільш важливим чи улюбленим. Після 2022 року кількість прихильників цього свята впала до 5% і продовжує залишатися на цьому ж рівні. Зараз це найменш улюблене свято серед українців.

Ставлення до 9 травня (Дня перемоги) зазнало суттєвих змін. У 2010 році це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення. До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А після 2022 залишилося спочатку 13%, а з 2024 року тільки 11% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у Дня праці.

"Вочевидь, це пов’язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято", – відзначають дослідники.

За даними дослідження, проведеного в січні 2023 року, на думку переважної більшості українців (62%), Україна має відзначати День пам’яті та примирення 8 травня, тоді як 22% вважають, що слід відзначати День перемоги над нацизмом 9 травня, і ще 6% – обидві дати. Імовірно, у подальші роки це співвідношення ще більше змістилося на користь 8 травня, що узгоджується з різким зниженням значущості 9 травня за даними пізніших опитувань.

Опитування проводилося упродовж 9-14 січня 2026 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 601 респондента. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 5,3% для показників, близьких до 50%, 4,6% для показників, близьких до 25%, 3,2% – для показників, близьких до 10%, 2,4% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.