Сибіга знову закликав Венеціанську бієнале скасувати рішення щодо участі Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга знову закликав організаторів Венеціанської бієнале скасувати рішення про допуск Росії до участі у виставці.

Коментуючи події навколо Венеціанської бієнале 2026 року у соцмережі Х, він зазначив, що рішення журі про відставку демонструє наслідки кроків, ухвалених провідними міжнародними мистецькими платформами.

"Культура агресора не є нейтральною в часи війни і ніколи не повинна використовуватися для обслуговування інтересів агресора, виправдання його злочинів та поширення його пропаганди. З самого початку бієнале зробила ганебний вибір, дозволивши Росії взяти участь у виставці. Сьогодні ми бачимо, як це продовжує шкодити Венеціанській бієнале", – написав Сибіга.

Він наголосив, що Україна вдячна всім, хто, керуючись моральною відповідальністю та відданістю демократичним цінностям, відмовляється миритися з таким рішенням.

"Ми знову закликаємо Венеціанську бієнале скасувати своє рішення та не допускати Росію. Ще є час повернутися до принципової позиції, якої міжнародна мистецька спільнота дотримувалася з початку повномасштабної війни Росії проти України", – підсумував міністр.

Як повідомлялося, 30 квітня журі Венеціанської бієнале 2026 року подало у відставку у повному складі, цитуючи свою позицію проти участі у конкурсі країн, звинувачених Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності.

До цього журі виключило Росію та Ізраїль з претендентів на головні нагороди Венеційської бієнале – Золотого та Срібного левів.

"Жодних нагород не буде присуджено країнам, звинуваченим у злочинах проти людяності, які будуть представлені на художній бієнале 2026 року. Тому Росія та Ізраїль також виключені з конкурсу на Золотого та Срібного левів", – заявило журі.

Раніше Європейська Комісія поінформувала Венеційське бієнале про намір розірвати контракт в розмірі EUR2 млн через рішення допустити до участі росіян.

Україна ставить питання, аби Італія як приймаюча сторона не видавала візи російським учасникам Венеційської бієнале-2026, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

В березні Європейська комісія рішуче засудила намір Фонду Венеційської бієнале дозволити Росії знову відкрити національний павільйон на 61-й Міжнародній художній виставці Венеційської бієнале у 2026 році та заявила, що у разі реалізації цього рішення може розглянути подальші кроки, зокрема скасування чинного гранту ЄС для Фонду.