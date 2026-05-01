Інтерфакс-Україна
Події
09:58 01.05.2026

Сибіга знову закликав Венеціанську бієнале скасувати рішення щодо участі Росії

2 хв читати
Сибіга знову закликав Венеціанську бієнале скасувати рішення щодо участі Росії
Фото: https://artreview.com/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга знову закликав організаторів Венеціанської бієнале скасувати рішення про допуск Росії до участі у виставці.

Коментуючи події навколо Венеціанської бієнале 2026 року у соцмережі Х, він зазначив, що рішення журі про відставку демонструє наслідки кроків, ухвалених провідними міжнародними мистецькими платформами.

"Культура агресора не є нейтральною в часи війни і ніколи не повинна використовуватися для обслуговування інтересів агресора, виправдання його злочинів та поширення його пропаганди. З самого початку бієнале зробила ганебний вибір, дозволивши Росії взяти участь у виставці. Сьогодні ми бачимо, як це продовжує шкодити Венеціанській бієнале", – написав Сибіга.

Він наголосив, що Україна вдячна всім, хто, керуючись моральною відповідальністю та відданістю демократичним цінностям, відмовляється миритися з таким рішенням.

"Ми знову закликаємо Венеціанську бієнале скасувати своє рішення та не допускати Росію. Ще є час повернутися до принципової позиції, якої міжнародна мистецька спільнота дотримувалася з початку повномасштабної війни Росії проти України", – підсумував міністр.

Як повідомлялося, 30 квітня журі Венеціанської бієнале 2026 року подало у відставку у повному складі, цитуючи свою позицію проти участі у конкурсі країн, звинувачених Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності.

До цього журі виключило Росію та Ізраїль з претендентів на головні нагороди Венеційської бієнале – Золотого та Срібного левів.

"Жодних нагород не буде присуджено країнам, звинуваченим у злочинах проти людяності, які будуть представлені на художній бієнале 2026 року. Тому Росія та Ізраїль також виключені з конкурсу на Золотого та Срібного левів", – заявило журі.

Раніше Європейська Комісія поінформувала Венеційське бієнале про намір розірвати контракт в розмірі EUR2 млн через рішення допустити до участі росіян.

Україна ставить питання, аби Італія як приймаюча сторона не видавала візи російським учасникам Венеційської бієнале-2026, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

В березні Європейська комісія рішуче засудила намір Фонду Венеційської бієнале дозволити Росії знову відкрити національний павільйон на 61-й Міжнародній художній виставці Венеційської бієнале у 2026 році та заявила, що у разі реалізації цього рішення може розглянути подальші кроки, зокрема скасування чинного гранту ЄС для Фонду.

Теги: #сибіга #росіяни #венеціанська_бієнале

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 30.04.2026
На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

14:10 29.04.2026
Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

16:54 28.04.2026
Чехія стала 23-ю державою, яка приєдналася до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

Чехія стала 23-ю державою, яка приєдналася до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

11:03 26.04.2026
Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

23:21 25.04.2026
Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

20:07 25.04.2026
Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

17:18 25.04.2026
Сибіга обговорив з азербайджанським колегою співпрацю в енергетиці, гумдопомогу, економіку та реабілітацію українських дітей

Сибіга обговорив з азербайджанським колегою співпрацю в енергетиці, гумдопомогу, економіку та реабілітацію українських дітей

10:41 24.04.2026
Сибіга: Обіцянки Росії країнам Африки щодо припинення вербування виявилися брехнею

Сибіга: Обіцянки Росії країнам Африки щодо припинення вербування виявилися брехнею

14:09 23.04.2026
Єврокомісія поінформувала Венеційську бієнале про намір припинити фінансування через допуск до участі росіян

Єврокомісія поінформувала Венеційську бієнале про намір припинити фінансування через допуск до участі росіян

10:35 22.04.2026
Україна очікує, що Італія не видаватиме візи російським учасникам Венеційської бієнале, – Сибіга

Україна очікує, що Італія не видаватиме візи російським учасникам Венеційської бієнале, – Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА