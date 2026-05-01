Інтерфакс-Україна
09:19 01.05.2026

Нардеп Железняк оприлюднив нову серію "плівок Міндіча"

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") оприлюднив чергову серію "плівок Міндіча", що складаються з трьох частин.

У своєму відеоблозі в YouTube Железняк опублікував нові записи, які він стверджує є фрагментами розмов бізнесмена Тімура Міндіча та тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова від 8 липня 2025 року, де співрозмовники нібито обговорюють кадрові призначення в уряді та кандидатів на посаду посла України в США, а також так званий "проект 23".

За твердженням Железняка, записи походять зі сторони захисту одного з фігурантів справи Міндіча. У фрагментах, які оприлюднив депутат, нібито йдеться про обговорення кандидатур на посаду міністра оборони та прем’єр-міністра до зміни складу Кабінету міністрів 17 липня 2025 року, а також претендентів на посаду посла України в США.

Серед них: Рустем Умєров, Денис Шмигаль, Герман Галущенко і Ольга Стефанішина, а найперспективніша кандидатура на посла США була у співрозмовників Світлана Гринчук.

Окремо у відео згадується так званий "проект 23", де Железняк стверджує, що у фрагментах записів Міндіч та Умєров обговорюють певну фінансову схему з залученням третьої особи. Депутат зазначив, що не має повного контексту цих розмов і планує продовження публікацій.

За словами нардепа, "по формату документа і, головне, "шапці" першої сторінки – це матеріали які прийшли зі сторони захисту. Тут взагалі вже без сумнівів".

Між тим, справжність записів незалежно не підтверджена. Реакція Міндіча, Умєрова та їхніх представників у відео не наводиться.

