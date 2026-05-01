П'ятеро постраждалих, серед яких підліток, у Харківській області через ворожі обстріли

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 19 населених пунктів області, постраждали 5 мирних мешканців, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"У м. Харків зазнав поранень 36-річний чоловік; у с. Дегтярі Богодухівської громади постраждали 46-річний і 72-річний чоловіки; у с. Таранівка Зміївської громади зазнали травм 19-річний чоловік і 14-річний хлопець", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.