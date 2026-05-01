Інтерфакс-Україна
Події
08:47 01.05.2026

П'ятеро постраждалих, серед яких підліток, у Харківській області через ворожі обстріли

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 19 населених пунктів області, постраждали 5 мирних мешканців, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"У м. Харків зазнав поранень 36-річний чоловік; у с. Дегтярі Богодухівської громади постраждали 46-річний і 72-річний чоловіки; у с. Таранівка Зміївської громади зазнали травм 19-річний чоловік і 14-річний хлопець", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

07:52 01.05.2026
Ворог близько 20 разів атакував три райони Дніпропетровщини, постраждала одна людина

13:31 30.04.2026
Двоє чоловіків постраждали через удар ворожого дрона в Харківській області

07:37 30.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

14:01 29.04.2026
Троє мирних мешканців постраждали через удар безпілотника по селу в Харківській області

10:14 29.04.2026
Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

08:53 29.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

08:50 29.04.2026
Ворог масовано атакував південь Одещини, виникли пожежі та є постраждалі

07:50 29.04.2026
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є загиблі та постраждалі

07:26 29.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 43 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

19:04 28.04.2026
Російські обстріли забрали життя 2 жителів Дніпропетровщини у вівторок, 11 поранені – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

ОСТАННЄ

Нардеп Железняк оприлюднив нову серію "плівок Міндіча"

Ворог ударив БпЛА по п'яти районах Харкова, є постраждалі та пошкодження – мер

На Львівщині потяг зіштовхнувся з автокраном на переїзді: Машиніст загинув, двоє постраждалих

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

У Одесі затримано чоловіка, який підозрюється в стрілянині в середмісті – поліція

Окупанти за добу втратили 1420 осіб та 405 од. спецтехніки – Генштаб

Російські дрони атакували Одещину: двоє постраждалих, пошкоджена портова інфраструктура

Ворог обстріляв чотири населені пункти Херсону, є загиблий та постраждалі

1 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Війська РФ вдарили по Миколаєву, є пошкодження в приватному секторі

